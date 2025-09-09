Icon Menü
Das Medizinhistorische Museum Ingolstadt: Ein Blick auf die Medizin-Geschichte

Ingolstadt

Medizinhistorisches Museum Ingolstadt: Wo Exponate unter die Haut gehen

Im Deutschen Medizinhistorischen Museum gibt es einen Blick in die Geschichte der Medizin - an einem Ort, an dem einst Frankenstein sein Monster erschaffen hat.
    An einem historischen Ort befindet sich das Deutsche Medizinhistorische Museum in Ingolstadt. In der Alten Anatomie war einst die medizinische Fakultät der Landesuniversität untergebracht.
    Foto: Ulrich Rössle

    Zum Ende der Sommerferien stellt die Neuburger Rundschau die schönsten, spannendsten und skurrilsten Museen in Neuburg, Schrobenhausen und Ingolstadt vor und beantwortet die wichtigsten Fragen. Was ist dort geboten? Wie viel kostet der Eintritt und wann haben sie geöffnet? Und natürlich die wichtigste Frage: Warum lohnt sich ausgerechnet hier ein Besuch? Heute geht es mit dem Deutschen Medizinhistorischen Museum in Ingolstadt weiter.

