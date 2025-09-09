Medizinhistorisches Museum Ingolstadt: Wo Exponate unter die Haut gehen

Zum Ende der Sommerferien stellt die Neuburger Rundschau die schönsten, spannendsten und skurrilsten Museen in Neuburg, Schrobenhausen und Ingolstadt vor und beantwortet die wichtigsten Fragen. Was ist dort geboten? Wie viel kostet der Eintritt und wann haben sie geöffnet? Und natürlich die wichtigste Frage: Warum lohnt sich ausgerechnet hier ein Besuch? Heute geht es mit dem Deutschen Medizinhistorischen Museum in Ingolstadt weiter.

85049 Ingolstadt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Exponat Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Marion Ruisinger Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis