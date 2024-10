Bayerns höchstes Gericht gibt grünes Licht für Paketzentrum

Das Paketzentrum in Weichering darf gebaut werden. Am Montag gab der Verwaltungsgerichtshof München dafür grünes Licht. Die höchste Gerichtsinstanz Bayerns hat in ihrem Beschluss festgestellt, dass der Bebauungsplan keine Fehler enthält und die Abwägungen der Gemeinde Weichering nicht zu beanstanden sind. Aus diesem Grund gibt es aus rechtlicher Sicht keinen Grund, das Vorhaben zu blockieren. Und deshalb darf die DHL mit sofortiger Wirkung mit den Arbeiten beginnen.

