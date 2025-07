Kampfmittelräumung beim DHL-Zentrum vor dem Abschluss

Schon im Herbst dieses Jahres könnte die aufwändige Kampfmittelräumung auf dem Gelände des künftigen DHL-Paketzentrums bei Weichering abgeschlossen sein. Das erklärte Bürgermeister Thomas Mack (CSU) am Montagabend in der letzten Sitzung des Gemeinderates vor der Sommerpause. „Im Acker liegt fast nichts“, wusste der Rathauschef von den momentan noch andauernden Arbeiten zu berichten. Im angrenzenden Wald dagegen sei ein höheres Aufkommen an Kampfmitteln festgestellt worden. Dabei handelte es sich um zwei kleinere Granaten und Splitter von Bomben, die in der Nachkriegszeit in unmittelbarer Nähe der Muna niedergegangen waren. Die ehemalige Munitionsanstalt diente im Zweiten Weltkrieg als Anlage zur Lagerung und Produktion von Munition, war deshalb häufig Ziel von Bombardierungen und wurde schließlich gesprengt. Obwohl Mack den Aufwand für die Kampfmittelräumung als „immens“ bezeichnete, liege man im vorgesehenen Zeitplan.

Mit dem Bau der Straße zum DHL-Zentrum in Weichering könnte 2026 begonnen werden

Wenn sämtliche hochexplosiven Geheimnisse aus dem Untergrund entschärft und abtransportiert worden sind, dann geht es freilich noch um archäologische Besonderheiten, die möglicherweise im Boden verborgen sein könnten. Das Gelände sei nämlich als Verdachtsfläche für bedeutende prähistorische Funde kartiert, so Mack. „Ich hoffe, dass da bei den Untersuchungen keine Gräber auftauchen, sondern allenfalls Scherben oder Pfähle.“ Sollte dies der Fall sein, dann könnte mit dem Baubeginn der Straße zum künftigen DHL-Zentrum schon in der zweiten Jahreshälfte 2026 begonnen werden. Für den ersten Spatenstich bei den Hochbauarbeiten legte der Weicheringer Rathauschef noch ein Jahr drauf: „Vor 2027 wird dort allem Anschein nach nichts passieren.“ Bis dann die ersten Pakete über die Laufbänder rollen, dauert es laut Mack mindestens bis 2030.