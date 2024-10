„Ausnahmsweise“ zum 60. Hochzeitstag: Die Kochs nehmen sich eine Auszeit

Ein Neuburger Wochenmarkt ohne Anton und Heidemarie Koch aus Joshofen ist schwer vorstellbar, doch jetzt ist das Ehepaar für zehn Tage verschwunden. Sie befinden sich auf Donaufahrt bis nach Budapest. Der Anlass: ihre Diamantene Hochzeit am Tag der Deutschen Einheit.

Urlaub sei eher ein seltenes Ereignis für die beiden, sagt Tochter Silke-Fürst, „aber jetzt haben sie es doch gepackt“. Wer gelegentlich am Stadtteil Joshofen vorbeifährt, kennt das Ehepaar im Dauereinsatz: säen, pflanzen, ernten, bewässern und immer wieder bücken. Familie Koch verkauft Gemüse und Blumen aus dem Eigenanbau in Neuburg, Dollnstein und Wellheim. Auf diesen Märkten zählen sie seit Jahrzehnten zum festen Stamm.

Ein kleines Team unterstützt die Selbstvermarktung, Tochter Silke hat zudem als Gärtnermeisterin 2023 erfolgreich einen Dorfladen in Joshofen eröffnet. „Die Ware ist frisch und nur kurz unterwegs“, sagen die Kochs. Mit diesem Prinzip wollen sie weiterarbeiten, solange es geht.

Icon Vergrößern Bereits ein Jahr, nachdem sich die beiden kennengelernt hatten, wurde geheiratet. Foto: Winfried Rein Icon Schließen Schließen Bereits ein Jahr, nachdem sich die beiden kennengelernt hatten, wurde geheiratet. Foto: Winfried Rein

Kennengelernt haben sich Anton und Heidemarie Koch 1963 im früheren Kaufhaus Paul. Sie war dort Verkäuferin, er vermutlich ein interessierter Kunde. Am 3. Oktober 1964 war Hochzeit in Oberhausen. Die Braut war mit zwei Geschwistern in Unterhausen aufgewachsen, der Bräutigam mit fünf Geschwistern in Joshofen. Die Arbeit in der elterlichen Landwirtschaft forderte alle Kinder. Der Dorflehrer empfahl den Eltern, Anton auf das Gymnasium zu schicken. Doch dafür war kein Geld da, und als Ältester musste er ohnehin den Hof übernehmen. Um die Familie angemessen zu versorgen, arbeitete er nebenbei bei der Firma Klug und lernte später Gas- und Wasserinstallateur. Sohn Alexander machte es dem Vater nach und gründete später seine eigene Firma.

Anton Koch erlitt 2019 einen Herzinfarkt und erholte sich nach einer Bypass-Operation. Eigentlich könnten sich die Eltern jetzt zurücklehnen, aber so richtig sei das „keine Option“, findet die Tochter. Die Arbeit auf dem Feld und auf den Märkten, so sehen es Anton und Heidemarie Koch, „gehört zu unserem Leben“.