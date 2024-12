Unbekannte stehlen Absperrmaterial

Bislang unbekannte Täter haben in Karlshuld Absperrmaterial gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, liegt der Diebstahl bereits einige Zeit zurück. So entwendeten die Diebe zwischen dem 18. November und dem 3. Dezember mehrere Absperrbaken und weiteres Absicherungsmaterial aus einer Baustelle im Bereich der Augsburger Straße in Karlshuld.

Diebe schlagen in der Augsburger Straße in Karlshuld zu

Laut Polizei haben die Gegenstände einen Wert von rund 1500 Euro. Die Polizei Neuburg bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 08431/67110 zu melden. (AZ)