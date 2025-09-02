Hier sprechen Neuburger: Wie wäre es mit diesen Podcasts aus der Region?

Es ist Ferienzeit, das Wetter lässt zu wünschen übrig, langsam breitet sich Langeweile aus. Diesen Moment dürfte wohl jeder schon einmal erlebt haben, der sich in Ferien oder Urlaub die Frage stellt: Was fange ich denn jetzt an mit meiner Zeit? Vor allem, wenn einmal der Großteil der Aktivitäten unter freiem Himmel flachfällt. Beliebt sind in solchen Momenten gemütliche Aktivitäten im heimeligen Zuhause. Warum also nicht die Kuscheldecke auspacken, eine Kanne Tee aufsetzen und sich in einem Podcast so richtig schön verlieren. Doch wer hätte gewusst, dass sich im unendliche Meer an Podcasts auch einige Formate von Neuburgern und Persönlichkeiten aus der Region verbergen?

Ob humorvoll oder informativ, die Podcasts rund um Neuburg bieten ein breites Spektrum an Unterhaltung. Hier ein paar Podcasts, die von Privatpersonen ins Leben gerufen wurden. Sie sind auf Plattformen wie Spotify oder Apple Podcasts zu finden:

Verrückt und frei Schnauze: „Haydncast“ Der Podcast „Haydncast“ stammt aus der Feder von Lucie Schafferhans und Lisa Moosheimer. Los ging es im Jahr 2020. Das Konzept dahinter? Es gibt kein Konzept! Die beiden Neuburger Originale sprechen über das, was ihnen gerade in den Sinn kommt. Und das kann eben alles sein. Politik, Gesellschaft oder einfach der schnöde Alltag, alles wird durch den Kakao gezogen. Dabei nehmen sich die beiden Moderatorinnen selbst nicht so ganz ernst. Jede Folge dauert in etwa eine Stunde.

Geschmackvolle Gespräche mit Sterneköchen: „The Flying Schlemmer“ Da läuft einem doch wirklich das Wasser im Mund zusammen! In seinem Podcast „The Flying Schlemmer“ spricht Christian Rückert mit verschiedenen Sterneköchen. Diese erzählen viel über den eigenen Werdegang, über die Philosophie ihrer eigenen Küche und jeder Gast verrät auch eines seiner ganz persönlichen Rezepte. Rückert möchte vor allem Hobbyköche inspirieren, sich ans Fine Dining heranzuwagen. Die genussvollen Episoden dauern rund 60 Minuten. Mittlerweile gibt es schon 54 Folgen.

Viel Humor und noch viel mehr Themen: „Schlicht und Schatten“ Ihre Stimmen sind in der Region nicht unbekannt: Diana Strassburg und Mathias Ott sind die beiden kreativen Köpfe hinter „Schlicht und Schatten“. Längst kennt man die Beiden als Moderatoren des Radiosenders Radio IN. Auch sie präsentieren einen bunten Strauß an Alltagsthemen. Was passiert alles im Urlaub? Was erlebt man bei einem Friseurbesuch? Und sind eigentlich Notlügen erlaubt? Die Folgen kommen auf eine Durchschnittslänge von 45 Minuten, sie erscheinen einmal wöchentlich.

Für echte Sportskanonen: „Schanzer Zeitspiel“ Hier sind die Sportler unter sich. Der Podcast wurde von Fans für Fans des FC Ingolstadt. Wer nicht nur sportliche Analysen gut findet, sondern auch die neuesten Entwicklungen im Verein wissen möchte, ist hier genau richtig. Hier sind die Hörer auch dazu eingeladen, ihre eigenen Ideen einzubringen, diese werden im Podcast verwertet. Der Podcast „Schanzer Zeitspiel“ hat aktuell 75 Episoden, die einzelnen Folgen dauern zwischen einer und zwei Stunden.

Breites Angebot an lokalen Podcasts aus der Region um Neuburg

Und dann gibt es da natürlich auch noch einige Podcasts, welche von Unternehmen geführt werden. Bei ihnen ist jeder richtig, der vor allem auf lokale Informationen aus ist. Hier eine Auswahl:

Der Podcast vom Kulturkanal Ingolstadt Hier erscheinen neue Folgen teils täglich aber auf jeden Fall mehrere in der Woche. Manchmal gibt es einen Blick hinter die Kulissen, wie zum Beispiel beim Ingolstädter Stadttheater. Ausstellungen und neue Romane werden vorgestellt und natürlich dürfen auch Gespräche mit heimischen Künstlern nicht fehlen. Hier wird das regionale Kulturleben bestens abgebildet. Die einzelnen Folgen dauern zwischen 15 und 30 Minuten. Den Podcast finden Interessierte unter www.kulturkanal-ingolstadt.de/category/podcast/ auf der Homepage des Kulturkanals.

Kultur- und Kreativwirtschaft Ingolstadt Der Podcast wurde unter dem Dach der Stadt Ingolstadt ins Leben gerufen. Hier kommen die Ingolstädter Kreativen zu Wort und erzählen von ihrem persönlichen Werdegang. Es geht nicht nur um Künstlerexistenzen sondern auch ganz generell um die eigene Karriere und wirtschaftlichen Erfolg. Der Podcast ist sehr jung, er wurde erst im Oktober 2024 aus der Taufe gehoben. Die einzelnen Folgen dauern etwa 50 Minuten, Interessierte finden den Podcast auf Spotify, Apple Podcast, Deezer und Podcast.de.