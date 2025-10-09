So steht es um die digitale Infrastruktur in der Region 10

Der Ausbau der digitalen Infrastruktur in Oberbayern kommt voran, könnte aber noch schneller sein. Das ist zumindest die Einschätzung der Vereinigung der bayerischen Wirtschaft (vbw), die der stellvertretende Vorsitzender der vbw-Bezirksgruppe München-Oberbayern, Norbert Peine, am Mittwoch im Rahmen einer Konferenz präsentierte. Die Zufriedenheit unter den Unternehmen steigt, die Quote an Privathaushalten und Unternehmen mit Zugang zu Gigabit-Leitungen ebenso, und überhaupt liegt der Bezirk Oberbayern beim Ausbau deutlich über dem Durchschnitt im Freistaat. Doch das ist eben nur die halbe Wahrheit, wie sich auch in der Region 10 zeigt.

Glasfaserausbau in Bayern kommt voran, doch nicht überall gleich schnell

Einerseits, so sehen es die Arbeitgeber, steigt der Bedarf der bayerischen Wirtschaft aufgrund der Entwicklungen im Bereich der künstlichen Intelligenz und Cloud-Dienstleistungen schneller, als der Ausbau vorankommt. „Wichtig wäre es also, noch mehr Tempo zu machen. Dafür braucht es weiterhin staatliche Förderungen auf einem hohen Niveau und engagierte Gemeinden, die Fördermöglichkeiten ausnutzen und Durchsetzungsstärke zeigen“, so Peine. Andererseits verzerrt die gute Versorgung in der Metropolregion München das Bild.

Das Phänomen zeigt sich auch in der Region 10 mit Ingolstadt und den Kreisen Neuburg-Schrobenhausen und Pfaffenhofen. In Ingolstadt verfügen über 95 Prozent der Privathaushalte und Unternehmen über einen Gigabit-Anschluss, das Gleiche gilt für die Gemeinde Oberhausen, die damit im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen den Spitzenplatz belegt. In Neuburg sind es nach den verfügbaren Daten lediglich zwischen 50 und 75 Prozent, genauso ist die Situation in Schrobenhausen. In den meisten anderen ländlichen Gemeinden des Landkreises fällt der Versorgungsgrad jedoch deutlich ab und liegt sowohl bei den privaten Haushalten als auch bei Unternehmen zwischen 10 und 50 Prozent.

Warum das so ist, erklärte Peter Ostenrieder, Bürgermeister des Marktes Peiting im Landkreis Weilheim-Schongau, der die Situation aus Sicht der ländlichen Gemeinden vorstellte und dabei auch die Privatwirtschaft in die Pflicht nahm. „Das Problem ist, dass sich im echten ländlichen Raum keine Telekommunikationsunternehmen für den Ausbau finden, weil es für sie wirtschaftlich nicht rentabel ist“, so Ostenrieder. Weil man aber bereits in den vergangenen Jahren in die verschiedenen Förderprogramme aufgenommen wurde, habe der Freistaat „festgestellt“, dass die Gemeinde nun auf einen privatwirtschaftlichen Ausbau zurückgreifen kann. „Wir haben aber keinen Anbieter, der das übernehmen würde.“ Es sei, sagte Ostenrieder, in ganz Bayern ein großes Problem, dass sich die großen Anbieter aus dem ländlichen Raum zurückziehen und selbst mit Förderungen ein Ausbau für Gemeinden schwer darstellbar sei.

Im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen haben die ländlichen Gemeinden noch Rückstand

Im Landkreis ähneln sich die Erfahrungen. In Ehekirchen ist es etwa gelungen, mit der Telekom einen Partner für den Glasfaserausbau zu finden, der im Mai offiziell begonnen hat. Allerdings wird nur Ehekirchen selbst davon profitieren und nicht die anderen Ortsteile, wo es sich für die Unternehmen nicht rentiert. „Bei den Ortsteilen sind wir im Förderprogramm dabei. Ich weiß aber, dass wir im Landkreis eine der wenigen Gemeinden sind“, sagt Bürgermeister Günter Gamisch.

Die Gemeinde Karlshuld hat es beispielsweise nicht geschafft und dabei den gleichen „Fehler“ begangen, wie die Gemeinde Peiting. „Breitbandausbau ist immer Thema und wenn es Förderprogramme gibt, versucht man diese auch auszuschöpfen. Nun sagen aber die staatlichen Stellen, dass wir zu gut ausgebaut sind, um in die Förderung zu kommen“, erklärt Bürgermeister Michael Lederer. Die Gemeinden in Bayern also, die sich schon um den Ausbau gekümmert haben, als es noch um 50 oder 100 Mbit Übertragungsgeschwindigkeit ging, haben nun beim aktuell benötigten Ausbau auf 1000 Mbit (1 Gigabit) das Nachsehen.

Selbst mit Förderungen ist der Glasfaserausbau für viele Gemeinden eine große Belastung

Ein eigenwirtschaftlicher Ausbau mit einem Telekommunikationsunternehmen ist in Karlshuld derweil auch vom Tisch. Zwar sei man im Kontakt mit der UGG und der Telekom gewesen, eine Zusammenarbeit ist aber nicht zustande gekommen. Nun hofft man, gemeinsam mit anderen Kommunen in ähnlicher Lage die Kriterien für eine Förderung erfüllen zu können, denn interkommunale Lösungen werden bevorzugt behandelt. Falls das gelingen sollte, wären nach den aktuellen Förderrichtlinien bis zu 90 Prozent möglich. „Das ist immer noch eine große finanzielle Anstrengung, aber der Glasfaserausbau ist so wichtig, dass wir bereit sind, auf dieser Basis eine Lösung zu finden“, so Lederer.