Polizei klärt zwei Einbrüche im Donaumoos mithilfe von DNA-Spuren

Gleich zwei Einbrüche aus dem April hat die Polizei nun anhand von DNA-Spuren klären können. Sowohl in Neuschwetzingen als auch in Klingsmoos war Anfang und Mitte April in Wohnhäuser eingebrochen worden. In beiden Fällen gibt es nun Tatverdächtige.

DNA-Spuren überführen Einbrecher in Neuschwetzingen und Klingsmoos

Als ein Täter in den frühen Morgenstunden des 14. April in ein freistehendes Einfamilienhaus in Neuschwetzingen eindrang, hatte das Gebell des Hundes die Bewohner wachgerüttelt. Sie stellten fest, dass eine Wintergartentür aufgehebelt wurde. Anhand von DNA-Material hat die Spurensicherung nun ergeben, dass als Einbrecher ein 46-jährigerMann aus dem Landkreis Neustadt an der Waldnaab tatverdächtig ist.

Was den Einbruch in Klingsmoos betrifft, hatten Zeugen am späten Abend des 6. April einen Täter beobachtet, der mit einem Gegenstand in den Händen ein Wohnhaus verließ. Auch hier wurde im Rahmen der Spurensicherung DNA-Material gesichert. Die DNA-Spur kann einem 42-jährigen, polnischen Staatsangehörigen, zugeordnet werden, der in Deutschland keinen Wohnsitz hat. (AZ)