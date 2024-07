Freilichtkino in Ingolstadt: Das ist beim Donauflimmern und im Turm Baur geboten

Wer gern Filme unter freiem Himmel schaut, kommt ab kommender Woche an gleich zwei Orten in Ingolstadt auf seine Kosten. Das „Donauflimmern“ der Altstadtkino-Betreiber eröffnet am Donnerstagabend die Freilichtkino-Saison im Innenhof des Neuen Schlosses. Nur zwei Tage später leuchtet am Samstag auch die Leinwand des „Kino Open Air im Turm Baur“. Beide Freilichtkinos gehen mit Klassikern aus der Filmgeschichte an den Start. Bis in den September hinein werden in beiden Open-Air-Kinos bei gutem Wetter täglich Filme im besonderen Ambiente der historischen Umgebung gezeigt.

Zur Eröffnung des Donauflimmern im Schlosshof gibt es traditionell freien Eintritt: Wer am Donnerstagabend gratis die Vorführung von „Cinema Paradiso“ sehen will, kann im Vorfeld über die Website der Veranstalter Freikarten reservieren oder sie sich spontan an der Abendkasse abholen. Das italienische Drama gewann 1990 den Oscar als bester fremdsprachiger Film und handelt von einem sizilianischen Dorf und seinem Kino. Die Filmmusik stammt aus der Feder von Ennio Morricone, der auch für etliche Italo-Westernfilme komponierte.

Freiluftkino-Saisonbeginn in Ingolstadt: Donauflimmern und Turm Baur erwachen

Im August und September gibt es im Schlosshof eine bunte Mischung aus Kino-Klassikern und neuen Filmen zu sehen: Kultfilme wie „Dirty Dancing“ oder „Barbie“ sind genauso dabei wie der Lieblingskommissar der Bayern, Franz Eberhofer, mit seinem „Rehragout-Rendezvous“. Eine echte Premiere gibt es am 26. Juli mit „Liebesbriefe aus Nizza“ zu sehen, einer französischen Komödie für alle Generationen.

Im Freilichtkino am Turm Baur geht es am Samstag, 27. Juli, los. Gemeinsam mit dem Georgischen Kammerorchester wird der Stummfilm „Gold Rush“ auf die Leinwand gebracht. Es ist der Streifen, mit dem Charlie Chaplin 1924 quasi über Nacht weltberühmt wurde. Die Karten für diesen Eröffnungsabend sind restlos vergriffen. Auch der zweite Abend im Turm Baur, an dem Werner Schmidbauer seine „Mia San Oans“-Tour in die Spielstätte bringt, ist bereits ausverkauft. Restplätze gibt es noch für die Konzerte von AUSTRIA 4+ am 29. und 30. Juli.

Open Air Kino im Turm Baur: Klassisches Kino ab Mittwoch, 31. Juli

Den ersten ganz klassischen Kinofilm gibt es dort erst am Mittwochabend des 31. Juli mit der Ryan-Gosling-Komödie „The Fall Guy“ zu sehen. Den ganzen August über sind im Open Air Kino im Turm Baur weitere Komödien und Dramen im Programm, darunter „Oh la la - Wer ahnt denn so was?“ mit Christian Clavier und die Amy-Winehouse-Biographie „Back to Black“.

Ob am Neuen Schloss oder im Turm Baur – für beide Freilichtkinos in Ingolstadt gilt: Los geht es abends immer mit Einbruch der Dunkelheit. Dabei entscheiden die Veranstalter täglich, ob gespielt wird oder nicht. Nur bei Sturm oder Unwetter fallen die Vorführungen aus. Aktuelle Infos zum Donauflimmern im Schlosshof immer aktuell unter: www.ingolstadt-altstadtkinos.de und zum Kino Open Air im Turm Baur auf deren Social Media Profilen in Facebook und auf Instagram.