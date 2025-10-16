Der Doppelgängerinnen-Mord auf Amazon Prime und Kabel 1

Es war der aufsehenerregendste Prozess, der am Landgericht Ingolstadt bislang verhandelt wurde. Der Fall machte Schlagzeilen über die Grenzen der Bundesrepublik hinaus. Die Rede ist vom sogenannten Doppelgängerinnen-Mord von Ingolstadt. Die Tat selbst fand im Sommer 2022 statt, die Hauptverhandlung von Januar bis Dezember 2024. Nun wurde die schreckliche und unfassbare Geschichte verfilmt und läuft auf einem Streaming-Dienst. Und auch im Fernsehen wird sie noch einmal behandelt.

Schon zu Beginn und während der Hauptverhandlung waren immer wieder Filmteams verschiedener Produktionsfirmen vor Ort. Dies sorgte während des Prozesses allerdings auch für Kritik, weil die Produktionsfirmen Zeugen, die im Film als Protagonisten auftreten sollten, teilweise schon vor ihrer gerichtlichen Aussage unter Vertrag genommen und ihnen Geld angeboten hatten.

True Crime Doku über Ingolstädter Doppelgängerinnen-Mord

Die Produktionsfirma Beetz Brothers bringt nun die erste True-Crime-Doku über den Doppelgängerinnen-Mord heraus - mit dem Titel „Der Insta-Mord“. Die Doku wird ab sofort auf Amazon Prime ausgestrahlt. Zu Wort kommen darin zum Beispiel der Ex-Mann von Schahraban K., der Vater der Getöteten und Verteidiger wie der Ingolstädter Rechtsanwalt Thilo Bals, der Sheqir K. vertreten hat, und der Münchner Podcaster Alexander Stevens, der Schahraban K. verteidigte. Am 24. Oktober soll der Doppelgängerinnen-Mord dann Teil einer True-Crime-Sendung auf Kabel 1 sein, für die auch unsere Redaktion befragt wurde.

Worum ging es bei dem Fall? Schahraban K. wollte ihren eigenen Tod vortäuschen und ein neues Leben beginnen. Deshalb suchte sie auf der Social-Media-Plattform Instagram nach einer jungen Frau, die ihr ähnlich sah - und stieß auf Khadidja O. Sie schrieb sie an und überredete sie mit dem Versprechen einer kostenlosen Laserbehandlung zu einem Treffen. Am 16. August 2022 holte Schahraban K. gemeinsam mit ihrem Komplizen Sheqir K. die junge Frau an ihrem Wohnort in der Nähe von Heilbronn ab und fuhr mit ihr Richtung Ingolstadt. Auf dem Weg brachten Schahraban K. und Sheqir K. die 23-jährige Khadidja O. in einem Waldstück mit mehr als 50 Messerstichen um. Die Schwurgerichtskammer des Landgerichts Ingolstadt verurteilte beide Tät zugesprochen. Sheqir K. hat das Urteil bereits angenommen, bei ihm ist es also rechtskräftig. Schahraban K. hat Revision eingelegt, die Entscheidung des Bundesgerichtshofs steht noch aus.