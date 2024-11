Klassikkonzert: O sole mio - und das gleich dreimal

Die drei Tenöre kennt jeder –die drei Baritone haben am Samstagabend in Schönesberg Premiere gefeiert. Ob das der Beginn einer internationalen Karriere ist, wie Sofia Käfer als versierte Moderatorin der Schönesberger Klassikkonzerte launig anmerkte, sei dahingestellt. Ihr Publikum haben Dieter Eibl, Markus Haninger und Gastgeber Hans Käfer auf jeden Fall rundum begeistert. Nach „O sole mio“, 1898 komponiert vom Neapolitaner Eduardo Di Capua, brachen die Konzertbesucher in Jubel aus, sodass die drei das Lied am Ende noch einmal als Zugabe zum Besten gaben.

Andrea Hammerl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Klassikkonzert Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Schönesberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis