Caritas beklagt immer mehr Gewalt gegen Frauen in der Region

Die Bilanz von Andrea Schlicht, der Leiterin des Ingolstädter Frauenhauses, fällt ernüchternd aus: „Mit großer Besorgnis beobachten wir in unserer täglichen Praxis eine quantitative und qualitative Zunahme von häuslicher Gewalt gegenüber Frauen. Kinder und Jugendliche erleben diese Gewalt mit oder erleiden selbst Gewalt.“ Diese Entwicklung ist der Grund, weshalb die Caritas in der Diözese Eichstätt noch in dieser Legislaturperiode die Umsetzung des Gewalthilfegesetzes fordert.

Frauenhaus Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Caritas Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ingolstadt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis