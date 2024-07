Zwei Drogendealer in Manchinger Wohnung enttarnt

Am Dienstag ist die Wohnung eines 46 -jährigen auf Grund eines richterlichen Durchsuchungsbeschlusses inspiziert worden. Dabei fanden die Polizisten rund 1,2 Kilogramm Amphetamin, 11 LSD- und 4 Ecstasy Tabletten, Bargeld und diverse Händlerutensilien. Der Wohnungsinhaber, ein 46-jähriger aus dem Landkreis Pfaffenhofen and der Ilm wurde daraufhin vorläufig festgenommen und einem zuständigen Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete auf Grund von Besitz einer nicht geringen Menge Betäubungsmitteln die Untersuchungshaft an. Der 46-jährige war durch polizeiliche Ermittlungen ins Visier der Ermittler gerückt, da er umfangreiche Geschäfte mit Betäubungsmitteln zu betreiben schien.

Drogendealer im Visier der Polizei: zweiter Mann ist verdächtigt

Die Polizisten fanden in der Wohnung einen zweiten Mann vor, der während der Durchsuchung durch auffälliges Verhalten ebenfalls in Verdacht geriet. Als er einer Kontrolle unterzogen wurde, stellte sich laut der Polizei heraus, dass er zu diesem Zeitpunkt, eine Konsumeinheit Amphetamin, 40 Druckverschlusstütchen und einen mittleren Bargeldbetrag mit sich führte. In seinem Fahrzeug konnten die Beamte außerdem rund 300 Gramm Marihuana in vakuumierte Gefrierbeutel verpackt, einen Bolzenschneider und ein Cuttermesser finden. Der 36 Jährige aus Eichstätt wird sich deshalb ebenfalls ein Strafverfahren auf Grund von Verstößen gegen das Beteubungsmittelgesetz gegenübersehen. (AZ)