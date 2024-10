Unbekannte stehlen E-Scooter in der Pestalozzistraße

Bislang unbekannte Täter haben am Montag vor der Wirtschaftsschule in der Pestalozzistraße einen blauen E-Scooter der Marke Axdia International gestohlen. Nach Angaben der Polizei war der Scooter dort in der Zeit von 7.50 Uhr bis 15.30 Uhr versperrt auf dem Fahrradabstellplatz abgestellt.

Die Polizei Neuburg sucht Zeugen des Diebstahls in der Pestalozzistraße

Als der Besitzer wieder nach Hause fahren wollte, war das Fahrzeug verschwunden. Der Wert des Diebesguts beträgt rund 500 Euro. Mögliche Zeugen des Diebstahls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08431/6711-0 bei der Polizeiinspektion Neuburg zu melden. (AZ)