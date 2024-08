Drogenfahrt auf dem E-Scooter: Polizei stoppt 17-Jährigen

Die Polizei hat am Montagabend in Schrobenhausen einen 17-Jährigen auf einem E-Scooter gestoppt. Der junge Mann war in der Dunkelheit ohne Beleuchtung unterwegs gewesen, daher machten die Polizeibeamten eine Verkehrskontrolle.

Jugendlicher in Schrobenhausen nach Drogenfahrt gestoppt

Ein Drogenschnelltest verlief positiv auf THC, also ordneten die Polizisten eine Blutentnahme an. Die Drogenfahrt hat für den 17-Jährigen erhebliche Konsequenzen: Er muss mit einer Geldstrafe von 500 Euro rechnen, hinzu kommen zwei Punkte in der Verkehrssünderkartei sowie ein Monat Fahrverbot. Auch wird es Maßnahmen seitens der Jugendhilfe geben. (AZ)