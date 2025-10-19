Mit Alkohol und Drogen: Polizei stoppt E-Scooter-Fahrer

Am Samstagfrüh gegen 2 Uhr hielten Neuburger Polizisten einen E-Scooter-Fahrer in der Luitpolstraße an. Grund war, dass der Fahrer im Gegenverkehr fuhr.

Trotz Drogen fuhren zwei Neuburger in der Stadt E-Scooter

Bei der Kontrolle bemerkten die Beamten Alkoholgeruch bei dem 17-Jährigen, außerdem drogentypische Auffälligkeiten. Ein Alkoholtest ergab schließlich einen Wert von 0,8 Promille. Um die Drogen nachzuweisen, musste der Jugendliche für einen Bluttest ins Krankenhaus.

Bereits einige Stunden früher, gegen 20 Uhr, hielten Beamte einen E-Scooter-Fahrer in der Franziskanerstraße an. Auch der 18-Jährige stand unter dem Einfluss von Cannabis, das hat ein Schnelltest bestätigt. Der Fahrer musste ebenfalls zur Blutentnahme. (AZ)