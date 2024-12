Fahrt unter Drogen- und Alkoholeinfluss

Ein 39-jähriger Neuburger ist am Dienstag unter Drogeneinfluss am Steuer seines E-Scooters erwischt worden. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann gegen 18.30 Uhr in der Franz-Hoffmann-Straße unterwegs, als ihn die Polizei einer Kontrolle unterzog. Dabei nahmen die Beamten sowohl Alkohol- als auch Cannabisgeruch wahr und führten bei dem 39-Jährigen die entsprechenden Tests durch.

Sowohl Drogen- als auch Alkotest verlaufen bei dem Neuburger positiv

Der Drogentest verlief positiv auf THC und Amphetamine, der Alkotest zeigte einen Wert von 0,24 Promille. Außerdem wurden bei dem Mann ein Tütchen und ein Schnupfröhrchen sichergestellt, auf denen Amphetamin-Rückstände festgestellt werden konnten. Der 39-Jährige musste sich anschließend einer Blutentnahme unterziehen, gegen ihn wurde Bußgeldverfahren wegen Fahren unter Drogeneinfluss eingeleitet. Zusätzlich ermittelt die Polizei wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. (AZ)