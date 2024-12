Schneller, als die Polizei erlaubt: E-Scooter bringt es auf 50 km/h

Am Sonntagabend gegen 23 Uhr fiel einer Streifenbesatzung in der Richard-Wagner-Straße in Ingolstadt ein E-Scooter-Fahrer auf, der mit seinem Fahrzeug mit deutlich erhöhter Geschwindigkeit unterwegs war.

In Ingolstadt erwischt die Polizei einen E-Scooter-Fahrer, der deutlich zu schnell unterwegs war

Wie die Polizei mitteilt, erreichte der Elektroroller eine Geschwindigkeit von etwa 50 km/h und lief damit deutlich schneller als die erlaubten 20 km/h. Aufgrund der erhöhten Geschwindigkeit war der E-Scooter nicht mehr zulassungsfähig, zudem hätte der 34-jährige Fahrer eine Fahrerlaubnis benötigt. Gegen den Mann wurden entsprechende Verfahren eingeleitet. (AZ)