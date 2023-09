26-Jähriger landet mit Auto im Graben und überschlägt sich

Ein 26-Jähriger ist bei seiner Fahrt von Egweil nach Bergheim von der Fahrbahn abgekommen. Der Mann verletzte sich und am Auto entstand Sachschaden.

Auf der Fahrt von Egweil nach Bergheim kam am Sonntagmittag ein 26-Jähriger nach rechts von der Fahrbahn ab. Nach etwa 100 Metern Fahrt im Straßengraben überschlug sich das Auto einmal und kam wieder auf den Räder zum Stehen. Der Autofahrer wurde leicht verletzt und mit dem Rettungswagen in die Klinik Neuburg gebracht. Das Auto wurde total beschädigt und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden am Fahrzeug wird auf 25.000 Euro beziffert, berichtet die Polizei. (AZ)