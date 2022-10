Frau stürzt auf Baustelle in Egweil in die Tiefe

Die 29-jährige Bauherrin half dem Dachdecker bei ihrer Arbeit. Dann rutschte die Leiter weg...

Am Donnerstagnachmittag ereignete sich auf einer Baustelle an einem Einfamilienhaus in Egweil (Landkreis Eichstätt) ein folgenschwerer Unfall.

Wie die Polizei mitteilt, half die 29-jährige Bauherrin ihrem Dachdecker beim Errichten ihres Dachstuhls, indem sie etwa 1,20 Meter lange Dachbalken über eine Leiter vom Obergeschoss aus ins Dachgeschoss trug.

Aus noch unbekannten Gründen rutschte die Leiter beim Übertreten auf das Baugerüst weg und die Bauherrin stürzte infolgedessen rund 3,5 Meter zurück in die Tiefe.

Die Frau aus Egweil wurde nach ihrem Absturz von den Feuerwehrleuten mit einer Drehleiter aus den Rohbau gehoben

Die eingesetzten Feuerwehren aus Neuburg, Egweil, Nassenfels und Mailenhofen konnten die Bauherrin mit einer Drehleiter aus dem Rohbau heben und anschließend dem Rettungsdienst übergeben.

Die Bauherrin wurde mit Schmerzen an Rücken und Hüfte zur ärztlichen Versorgung in ein Neuburger Krankenhaus gebracht. (AZ)