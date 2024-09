Unfall mit Ape: 13-Jährige schwer verletzt

Samstagnacht ereignete sich ein Verkehrsunfall in Unterhaidmühle in Egweil. Gegen 22.45 Uhr für ein 14-Jähriger aus dem Landkreis Eichstätt ohne erforderliche Fahrerlaubnis mit einer Ape auf öffentlichen Verkehrsgrund. Der Fahrer beförderte in dem Kleintransporter dabei gleichaltrige Personen, unter anderem auch auf der Ladefläche. Er wurde von vier weiteren Jugendlichen mit E-Scootern begleitet, berichtet die Polizei. Als der 14-Jährige eine leichte Rechtskurve fuhr, verlor er aus bislang ungeklärten Gründen die Kontrolle über die Ape und geriet ins Schleudern. Der Transporter kippte auf die linke Seite. Bei dem Unfall wurde der Fahrer sowie zwei E-Scooterfahrer verletzt. Eine 13-Jährige wurde durch den Unfall schwer verletzt und in das Krankenhaus Eichstätt gebracht. An der Ape entstand ein Sachschaden von 1500 Euro. Gegen den 14-jährigen Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung und Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. (AZ)