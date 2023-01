Ehekirchen

18:00 Uhr

Beste Stimmung beim Landwirtschaftsball Schönesberg

Plus Der Verband landwirtschaftlicher Fachbildung stellte wieder ein buntes Programm aus Tanz, Show und Unterhaltung zusammen. Was den Gästen an diesem Abend geboten wurde.

Von Doris Bednarz

Wer sich fragte, ob man den vergangenen Landwirtschaftsball noch toppen kann, erhielt am Samstag die Antwort. Ja, der Verband landwirtschaftlicher Fachbildung (VLF) Neuburg-Schrobenhausen konnte. Bereits zum 19. Mal bescherten die VLF-Verantwortlichen den Landwirten und Besuchern ein spannendes und abwechslungsreiches Abendprogramm, zahlreiche Höhepunkte und grandiose Stimmung. Der beliebte Ball erwies sich wieder als Besuchermagnet, der mit Spannung erwartet wurde und mit eleganten Roben, feschen Dirndl, Anzug und Lederhosen einen Augenschmaus bedeutete.

