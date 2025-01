Betrunkene Autofahrerin baut in Weidorf einen Unfall und flüchtet

In Weidorf ist es am Abend zu einem kuriosen Vorfall gekommen: Eine 57-jährige Frau aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen verursachte einen Unfall und machte sich einfach aus dem Staub. Gegen 19 Uhr krachte sie beim Einparken mit ihrem Wagen gegen das Auto eines 49-jährigen Mannes, der ebenfalls aus der Region stammt. Glücklicherweise wurde niemand verletzt, doch der Blechschaden beläuft sich auf etwa 3000 Euro.

Unfallflucht in Weidorf: Frau mit fast zwei Promille verursacht Schaden

Der Geschädigte roch sofort den Alkohol in der Luft, als er mit der Unfallverursacherin sprach. Doch anstatt auf Hilfe zu warten, verschwand die Frau einfach von der Unfallstelle. Allerdings hatte sich der Mann das Kennzeichen ihres Autos gemerkt, sodass die Polizei nicht lange brauchte, um die Frau zu Hause anzutreffen. Ein Alkoholtest zeigte fast zwei Promille an – kein Wunder also, dass sie nicht mehr fahrtüchtig war.

Nach einer Blutentnahme in der Klinik Neuburg musste sie ihren Führerschein abgeben. Jetzt erwartet die 57-Jährige eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahrerflucht.