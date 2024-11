Dieses Prinzenpaar regiert über die Euphoria Weidorf

Auch in der Gemeinde Ehekirchen haben die Faschingsnarren die Regentschaft übernommen. Am Mittwoch musste Bürgermeister Günter Gamisch symbolisch seinen Rathausschlüssel an Prinzessin Lena I. (Bichlmaier) und Prinz Alexander I. (Hahn) abgeben. Die beiden sind das diesjährige Prinzenpaar der Faschingsgarde Euphoria aus Weidorf.

Die 20-jährige Lena Bichlmaier kommt aus Holzkirchen und hat sich die Begeisterung zum Tanzen von ihren Schwestern abgeschaut. Sie hat 2017 bei den „Teens“ der Euphoria Weidorf das Tanzen begonnen und ist nun seit drei Jahren Teil des großen Hofstaats. Wenn sie gerade mal nicht das Training besucht, arbeitet sie als Milchwirtschaftliche Laborantin bei der Molkerei Zott in Mertingen.

Faschingszeit in Ehekirchen: Lena I. und Alexander I. übernehmen

Alex Hahn ist 27 Jahre alt und schon lange bei der Euphoria bekannt. Auch nach über zehn Jahren als Showtänzer des großen Hofstaats konnte er es nicht lassen und entschied sich, den Fasching auch einmal als Regent zu erleben. Er arbeitet bei der Firma Airbus in Manching und freut sich schon auf die kommende Saison.

Die beiden sind stolz, das Team des FC Euphoria Weidorf durch die kommende Saison führen zu dürfen und freuen sich auf viele schöne Auftritte sowie eine erfolgreiche und unfallfreie Saison 2024/2025. (AZ)