Jubiläumsscheibe feierlich übergeben

Der Schützenverein Gemütlichkeit Holzkirchen feierte vor Kurzem ein besonderes Ereignis: Im Rahmen des 55-jährigen Vereinsjubiläums wurde die von Familie Dreher gestiftete Jubiläumsscheibe offiziell an Armin Eiba überreicht. Beim im Mai ausgetragenen Jubiläumsschießen sicherte er sich mit dem besten 10er den ersten Platz. Im Anschluss an die feierliche Übergabe ließ der Verein den Abend bei einem Weinfest gemütlich ausklingen.

