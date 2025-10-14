Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Neuburger Rundschau
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Neuburg
Icon Pfeil nach unten

Ehekirchen: Jubiläumsscheibe feierlich übergeben

Ehekirchen

Jubiläumsscheibe feierlich übergeben

/
Von Verena Weidenhüller für Schützenverein Gemütlichkeit Holzkirchen
    • |
    • |
    • |
    Auf dem Bild zu sehen von links nach rechts, Matthias Bauer (Jugendsportleiter), Daniel Dreher (Sponsor) und der Gewinner der Scheibe Armin Eiba.
    Auf dem Bild zu sehen von links nach rechts, Matthias Bauer (Jugendsportleiter), Daniel Dreher (Sponsor) und der Gewinner der Scheibe Armin Eiba. Foto: Haderer Carina

    Der Schützenverein Gemütlichkeit Holzkirchen feierte vor Kurzem ein besonderes Ereignis: Im Rahmen des 55-jährigen Vereinsjubiläums wurde die von Familie Dreher gestiftete Jubiläumsscheibe offiziell an Armin Eiba überreicht. Beim im Mai ausgetragenen Jubiläumsschießen sicherte er sich mit dem besten 10er den ersten Platz. Im Anschluss an die feierliche Übergabe ließ der Verein den Abend bei einem Weinfest gemütlich ausklingen.

    Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt

    Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.
    Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden