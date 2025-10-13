Jugendlicher stürzt vom Mofa: Staatsstraße in Ehekirchen nach Unfall gesperrt – über 15.000 Euro Schaden

Ein 16-jähriger Mofa-Fahrer ist am Sonntagabend bei einem Unfall auf der Staatsstraße bei Ehekirchen leicht verletzt worden.

Mofa von Auto angefahren: 16-Jähriger leicht verletzt – Staatsstraße eine Stunde gesperrt

Nach Angaben der Polizeiinspektion Neuburg fuhr ein 76-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis Aichach hinter dem Jugendlichen. Im Bereich der Rieder Straße setzte der Autofahrer zum Überholen an, während der 16-Jährige gleichzeitig nach links abbog. Beide Fahrzeuge stießen zusammen, der Jugendliche stürzte und kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Der Schaden belief sich laut Polizei auf rund 15.500 Euro – die Fahrbahn war etwa eine Stunde gesperrt. Die Freiwillige Feuerwehr Ehekirchen war zur unterstüztzend vor Ort. (AZ)