Kabaratt in Schönesberg: Philosophisches auf dem Dachboden

Plus Stefan Waghubinger gastiert beim Grünen Dorfkreis mit seinem Programm „Jetzt hätten die guten Tage kommen können“.

Von Doris Bednarz

Was lange währt, hat nun endlich geklappt. Coronabedingt musste der Auftritt von Stefan Waghubinger zwei Mal verschoben werden. Am Freitag freute sich Paul Utz vom Grünen Dorfkreis, Stefan Waghubinger mit seinem dritten Soloprogramm „Jetzt hätten die guten Tage kommen können“ im Gasthaus Daferner in Schönesberg begrüßen zu dürfen. Der in Steyr in Oberösterreich geborene Kabarattist lebt seit 32 Jahren in Deutschland und kann auf eine ganze Menge Auszeichnungen blicken.

Stefan Waghubinger nimmt das Publikum mit zum Philosophieren auf den Dachboden seiner Eltern, der nach 40 Jahren noch immer gleich ausschaut und dem nachdenklichen Kabarettisten als Kulisse dient. Beim Warten auf seinen Freund Wolfgang, der ihm beim Umzug hilft, schwelgt er melancholisch in Kindheitserinnerungen und blickt auf seine gescheiterte Ehe. „Trennung ist so ein Streß“, sinniert er. „Zwei verschiedene Wohnungen – oder eigentlich eine verschiedene: Sie bleibt in der alten, und ich muss in die verschiedene“, lästert Waghubinger. "Es war eh mehr ihre Wohnung. Wir haben sie schon gemeinsam eingerichtet, aber nach ihrem Geschmack.“ Was die Männer im Publikum kopfnickend bestätigen.

