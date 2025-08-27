Polizei stoppt 69-jährigen Autofahrer mit einem Promille Alkohol im Blut in Ehekirchen

Icon Menü
Ehekirchen

Ein 69-jähriger Autofahrer wurde in Weidorf von der Polizei gestoppt und hatte ein Promille Alkohol im Blut. Neben einer Geldbuße und Punkten in Flensburg wird ihm ein einmonatiges Fahrverbot auferlegt.
    In Ehekirchen hat die Polizei einen 69-jährigen Autofahrer gestoppt. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von einem Promille.
    In Ehekirchen hat die Polizei einen 69-jährigen Autofahrer gestoppt. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von einem Promille. Foto: Julian Stratenschulte/dpa

    Unter Alkoholeinfluss wurde am vergangenen Dienstagabend ein 69-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen in Weidorf von der Polizei aus dem Verkehr gezogen.

    69-Jähriger war betrunken in Ehekirchen unterwegs

    Laut Angaben der Polizei wurde der 69-Jährige gegen 23.35 Uhr im Rahmen einer Verkehrskontrolle gestoppt. Dabei stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Ein Alkotest ergab ein Promille. Daraufhin wurde die Weiterfahrt unterbunden. Den 69-Jährigen erwarten nun 500 Euro Geldbuße, zwei Punkte in Flensburg und ein Monat Fahrverbot. (AZ)

