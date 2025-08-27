Polizei stoppt 69-jährigen Autofahrer mit einem Promille Alkohol im Blut in Ehekirchen

Unter Alkoholeinfluss wurde am vergangenen Dienstagabend ein 69-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen in Weidorf von der Polizei aus dem Verkehr gezogen.
69-Jähriger war betrunken in Ehekirchen unterwegs
Laut Angaben der Polizei wurde der 69-Jährige gegen 23.35 Uhr im Rahmen einer Verkehrskontrolle gestoppt. Dabei stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Ein Alkotest ergab ein Promille. Daraufhin wurde die Weiterfahrt unterbunden. Den 69-Jährigen erwarten nun 500 Euro Geldbuße, zwei Punkte in Flensburg und ein Monat Fahrverbot. (AZ)
