"Das Leben hat es gut gemeint mit mir“: Maria Lang feiert 70. Geburtstag

Plus Maria Lang feiert mit Familie, Freunden und politischen Weggefährten ihren 70. Geburtstag. Sie war 30 Jahre in der Kommunalpolitik tätig. Gatte Alfred ist ihr Ruhepol.

Ihren 70. Geburtstag feierte die beliebte Schönesbergerin Maria Lang am 1. August mit ihrer Familie, Freunden und ehemaligen politischen Weggefährten im Gasthof Daferner in Walda.

Zu den prominenten Gratulanten zählten neben Staatssekretär Roland Weigert der ehemalige stellvertretende Landrat Alois Rauscher, der Ex-Kreis- und Gemeinderat sowie frühere Vize-Bürgermeister von Karlshuld, Benno Baur, der Erste Bürgermeister Günter Gamisch, sowie der Bürgermeister Thomas Braun und eine Abordnung der Ehekirchener Freien Wähler. Pfarrer Vinson Nirappel und der ehemalige kaufmännische Leiter der MBDA Deutschland, Jean Marie Dhainaut nebst Gattin, ließen sich ebenfalls die Gelegenheit nicht entgehen und kamen zum Gratulieren.