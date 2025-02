Breitbandausbau in Ehekirchen beginnt im April

Der Breitbandausbau in Ehekirchen beginnt am 1. April und wird voraussichtlich ein Jahr Bauzeit beanspruchen. Das teilte Ehekirchens Bürgermeister Gunter Gamisch bei der jüngsten Gemeinderatssitzung am Dienstag mit. Im Vorfeld soll die Bevölkerung bei einer Veranstaltung im Gasthaus Daferner in Schönesberg am Mittwoch, 26. März, die Möglichkeit haben, sich umfangreich über das Projekt zu informieren und offene Fragen zu klären.

Ab März sind Vertriebsmitarbeiter der Telekom in Ehekirchen unterwegs

Zudem werden ab März Vertriebsmitarbeiter der verantwortlichen Telekom-Sparte „Glasfaser plus“ im Ort auf die Bevölkerung zugehen, weiter informieren und für einen Anschluss werben. Die Gemeinde unterstützt die Maßnahmen mit entsprechenden Veröffentlichungen unter anderem im Gemeindeblatt. „Wir wollten diesen Ausbau ja auch und es ist grundsätzlich eine gute Sache für Ehekirchen“, erklärte Gamisch.

Ausbau in den Ortsteilen von Ehekirchen soll Mitte 2026 beginnen

Der Ausbau im Ort erfolgt eigenwirtschaftlich, verursacht der Gemeinde also keine Kosten. Anders sieht es bei den Ortsteilen aus, wo ebenfalls in naher Zukunft der Glasfaserausbau vorangetrieben werden soll. Rund sechs Millionen Euro würde dieser wohl kosten, laut Gamisch kann die Gemeinde mit einer Förderung von 90 Prozent für das Projekt rechnen. „Hier könnte es dann Mitte 2026 mit dem Ausbau losgehen.“ In der kommenden Gemeinderatssitzung am 18. März will der Bürgermeister die genauen Pläne zum Ausbau in Ehekirchen im Detail vorstellen und zur Diskussion stellen.