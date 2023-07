Ehekirchen

"Tränenreicher Abschied": Ehekirchen schickt seine Rektorin in den Ruhestand

Plus Nach 40 Jahren im Schuldienst geht es für Ehekirchens Rektorin Gabriela Eibl in den Ruhestand. Viele Wegbegleiter verabschieden sie mit einer großen Feier – die sie zu Tränen rührt.

Immer wieder wischt sich Gabriela Eibl am Donnerstagmorgen die Tränen aus dem Gesicht, greift zum Taschentuch. Die 64-Jährige ist mehr als gerührt davon, was sich die Ehekirchener Schulfamilie hat einfallen lassen, um sie in den Ruhestand zu verabschieden. Insgesamt 40 Jahre war Eibl Lehrerin, fast 20 davon in der Gemeinde. Mit Tüten-Percussion, Akrobatik, maßgeschneiderten Liedtexten und rührenden Worten hieß es dann "pfiad di, Gabi".

"Auf geht's, die zwoate fangt o", heißt es, als die Mädchen der Klassen 2a und 2b, fesch gekleidet in bunten Dirndln, die Bühne in der Ehekirchener Schulturnhalle betreten. Das bayerische Brauchtum sei Gabriela Eibl immer sehr wichtig gewesen, also müsse es auch Teil der Abschiedsfeier sein. Also wird zu zünftig bayerischer Musik ganz traditionell getanzt, ehe die Schülerinnen von ihren Klassenkameraden abgelöst werden. Die geben, natürlich in Lederhosen gekleidet, einen Schuhplattler zum Besten. Von den zahlreichen Gästen wird der Auftritt der Zweitklässler mit tosendem Applaus gelobt.

