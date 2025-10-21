Icon Menü
Ehekirchen: Verleihung der Meisterbriefe

Ehekirchen

Verleihung der Meisterbriefe

Landwirtschaftsmeister
Von Mayr
    Regierungsvizepräsidentin Friederike Fuchs, Michael Fröhlich, Winkelhausen, Michael Kobold, Edelshausen, Michael Mayr, Hollenbach, Manuel Schläfer, Maxweiler
    Regierungsvizepräsidentin Friederike Fuchs, Michael Fröhlich, Winkelhausen, Michael Kobold, Edelshausen, Michael Mayr, Hollenbach, Manuel Schläfer, Maxweiler Foto: Ramona Meisl, Regierung von Oberbayern

    Im Rahmen eines Festakts bekamen 97 Landwirtschaftsmeister aus ganz Oberbayern ihre Meisterbriefe verliehen. Bei der feierliche Veranstaltung im Kultursaal in Holzkirchen wurden auch vier junge Landwirte aus dem Landkreis Neuburg- Schrobenhausen geehrt.

