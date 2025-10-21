Verleihung der Meisterbriefe

Im Rahmen eines Festakts bekamen 97 Landwirtschaftsmeister aus ganz Oberbayern ihre Meisterbriefe verliehen. Bei der feierliche Veranstaltung im Kultursaal in Holzkirchen wurden auch vier junge Landwirte aus dem Landkreis Neuburg- Schrobenhausen geehrt.

