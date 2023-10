Ehekirchen

Wirtshausmusik: Publikumssieger tanzt auf zwei Hochzeiten

Der 3. Platz in der Jury-Wertung ging an Holger Markfein, Anton Straßmeir und Neven Davutovic von der Gruppe D' Wadlbeissa.

Plus Zum fünften Mal trafen sich Wirtshausmusikanten zum gemeinsamen Musizieren in Schönesberg. Einer von ihnen spielte parallel auf dem Weinfest in Ehekirchen.

Von Doris Bednarz

Zum fünften Oktoberfest der Wirtshausmusikanten trafen sich vergangenen Samstag sieben Gruppierungen und Alleinunterhalter im Gasthaus Daferner in Schönesberg. Die Stimmung war toll im ausverkauften Saal und die Veranstalter – der Musikstadl Käfer, die Brauerei Unterbaar und die Neuburger Rundschau, können sehr zufrieden sein. Das schreit nach einer Wiederholung im nächsten Jahr.

Auf einen Abend mit „Musik, die man früher im Wirtshaus gesungen hat“ stimmte Sofia Käfer das Publikum auf die typisch bayerische Tradition ein, das durch die Kapelle die Jungen Usseltaler und dem von Franz Baur und Hans Käfer vorgetragenen „D' Wirtsdirn vo Haslbach“ bereits gut aufgewärmt war.

