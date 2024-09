„Dein Einsatz“: Hilfsorganisationen wollen Migranten fürs Ehrenamt gewinnen

Ingolstädter Hilfsorganisationen sind ständig auf der Suche nach Ehrenamtlichen. Ein Netzwerk möchte nun ganz bewusst eine neue Zielgruppe ansprechen, nämlich Migranten. Mit dem gemeinsamen Projekt „Dein Einsatz“ sollen sie über die vielfältigen Engagement-Möglichkeiten bei Ingolstädter Hilfsorganisationen informiert werden. Auf diese Weise, so die Hoffnung, könnten neue Ehrenamtliche gewonnen werden. Im Fokus stehen dabei besonders Migrantinnen und Migranten, die bereits medizinische Vorkenntnisse oder Interesse an einer Tätigkeit im Gesundheitswesen haben, aber noch nicht in diesem Bereich arbeiten.

Für manche Migranten ist in Ingolstadt der Berufseinstieg erschwert

Für Migrantinnen und Migranten, die aktuell in Ingolstadt leben und sich für eine berufliche Tätigkeit im Gesundheitswesen interessieren, kann aus unterschiedlichen Gründen ein rascher Berufseinstieg erschwert sein, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Ingolstadt. Dazu zählen etwa Wartezeiten für die Anerkennung eines ausländischen Berufsabschlusses oder fehlende Sprachkenntnisse.

Vor diesem Hintergrund zielt die Kampagne „Dein Einsatz.“ darauf ab, Migrantinnen und Migranten die Integration in einen Gesundheitsberuf durch eine ehrenamtliche Tätigkeit bei einer lokalen Hilfsorganisation zu erleichtern. Durch den freiwilligen Einsatz im Sanitätsdienst, Rettungsdienst oder Katastrophenschutz können Wartezeiten für eine Berufsanerkennung überbrückt und wertvolle Erfahrungen gesammelt werden. Auch Sprach- und Fachkenntnisse können verbessert und erweitert werden.

Das neue Netzwerk wurde im Rahmen der Gesundheitsregionplus Stadt Ingolstadt von Andreas Michel gemeinsam mit der städtischen Integrationslotsin Barbara Blumenwitz initiiert. Daran beteiligt sind das Bayerische Rote Kreuz, die Johanniter-Unfall-Hilfe sowie der Malteser Hilfsdienst. Gefördert wird das Projekt unter anderem vom bayerischen Gesundheitsministerium.

„Viele der neu zugewanderten Menschen kennen die Möglichkeit des ehrenamtlichen Engagements im Bereich der Hilfsorganisationen nicht und werden durch dieses Projekt gezielt angesprochen. Dies kann zu einer Win-win-Situation für beide Seiten führen“, so Blumenwitz. „Wir hoffen, dadurch Migrantinnen und Migranten bei dem oft langen Weg bis zur Anerkennung eines ausländischen Berufsabschlusses zu unterstützen und mittelfristig mehr qualifizierte Fachkräfte gewinnen zu können“, ergänzt Michel.

Weitere Informationen gibt es online unter www.ingolstadt.de/dein-einsatz.