Ehrenamt aus Überzeugung – Kornelia Iro ist Schulweghelferin in Rennertshofen

Auf dem Bürgersteig kurz vor der Grundschule in Rennertshofen steht eine Frau in einer gelben Leuchtjacke. Auf dem Rücken ist die Aufschrift „Schulwegdienst“ zu lesen. Sie schaut gemeinsam mit einem Erstklässler auf die Straße „Links, rechts, links“, sagen sie zusammen. Als kein Auto kommt, gehen die beiden über die Straße.

Schulweghelfer sind Personen, die Kindern, besonders Grundschülern, an gefährlichen oder viel befahrenen Straßen bei der Überquerung helfen. Die Verkehrswacht ist für die Schulweghelfer verantwortlich und stattet sie mit einer gefütterten Jacke für den Winter, einer Warnweste für den Sommer und einer Kelle aus. Jeder neue Anwärter erhält eine Einweisung über seine Rechte und Pflichten von der Polizei. Am Ende des Schuljahres können sich die Mitglieder des Schulwegdienstes sogar noch auf einen von der Verkehrswacht finanzierten gemeinsamen Ausflug freuen.

Kornelia Iro ist die Vorsitzende der Schulweghelfer im Markt Rennertshofen. Seit 26 Jahren macht die 63-Jährige diesen Job schon. Nachdem sie mit ihrem Mann und ihren vier Kindern von Stepperg nach Rennertshofen gezogen ist, hat sich Iro sofort dem dortigen Schulwegdienst angeschlossen. „Vom ersten Tag an war mir die Sicherheit meiner Kinder wichtig, und das ist auch heute noch so.“

Kornelia Iro ist seit 26 Jahren Teil des Schulwegdienst in Rennertshofen. Foto: Nathalie Schwensfeier

Kornelia Iro appelliert für rücksichtsvolles Verhalten und gegen Egoismus

Obwohl ihre Kinder schon lange ausgezogen sind, engagiert sich Iro noch genauso für die Sicherheit der Rennertshofener Schüler wie früher. Jeden Morgen von 6.50 Uhr bis 7.30 Uhr stehen zwei von Iros ungefähr 100 Schulweghelfern an den beiden Straßenübergängen auf dem Weg zur Schule. Dass sie mit Helfern so gut aufgestellt sind, ist allerdings keine Selbstverständlichkeit. Kornelia Iro bekommt jedes Jahr eine Liste der neuen Erstklässler mit den Namen der Eltern. Sie geht dann persönlich zu denen, die in Rennertshofen wohnen, und sagt: „Sie haben zwei Möglichkeiten, den Schulwegdienst zu leisten: entweder am oberen oder am unteren Übergang.“ Die 63-Jährige hat gelernt, den Eltern gar nicht erst die Wahl zu lassen, ob sie den Dienst machen möchten oder nicht. Trotzdem lehnen manche ab. In Rennertshofen ist der Job nämlich, anders als beispielsweise in Neuburg, zu 100 Prozent ehrenamtlich und unentgeltlich.

Iro hat in ihren zahlreichen Jahren als Schulweghelferin schon viel erlebt. Von Drohanrufen, weil Eltern den Dienst nicht machen wollten, bis hin zu einem aggressiven Schüler, der den Helfer angriff, gab es schon alles. Sie formuliert einen Appell an die Gesellschaft: „Geht einfach rücksichtsvoller miteinander um und lasst den Egoismus weniger werden.“ Die Eltern sollen sich an ihre Vorbildfunktion erinnern und selbst ordentlich über die Straße gehen, und auch von den Autofahrern wünscht sie sich mehr Achtsamkeit. Nach Iros Erfahrungen halten nämlich von 100 Autos gerade einmal fünf an, um die Schüler überqueren zu lassen. Sie als Schulwegdienst darf aber nicht in den Verkehr eingreifen, sondern nur bei der sicheren Überquerung helfen. Die Kinder müssen also warten, bis es eine Lücke gibt oder jemand anhält.

Über 100 Ehrenamtliche stehen über das Jahr verteilt an den Straßenübergängen in Rennertshofen. Foto: Nathalie Schwensfeier

Kornelia Iro hat ihr Leben lang zwei verschiedene Jobs gearbeitet, gleichzeitig ihre vier Kinder großgezogen und sich trotzdem Zeit für den Schulwegdienst genommen. Auch heute stehen viele Eltern vor der Arbeit, oft sogar mit der Arbeitskleidung unter der Warnweste, an der Straße, um den Dienst zu machen. „Denn unsere Kinder sind das wichtigste Gut, das wir haben, darauf sollte man wirklich aufpassen.“

Kornelia Iro sucht seit zehn Jahren nach einem Nachfolger für den Vorsitz

Obwohl die 63-Jährige mittlerweile ihren Job im Service an den Nagel gehängt hat, jongliert sie immer noch den Job als Verkäuferin mit dem als Vorsitzende der Schulweghelfer. Seit ungefähr zehn Jahren versucht sie, für diesen einen Nachfolger zu finden, bisher jedoch ohne Erfolg. Den Dienst selbst will Iro noch lange nicht aufgeben, nur den Vorsitz dafür abgeben. Nachdem kürzlich ihre Stellvertreterin verstorben ist, braucht sie dringend Unterstützung. Die Suche gestaltet sich schwierig, doch Iro gibt die Hoffnung nicht auf. Derzeit hat sie die Mutter eines Erstklässlers im Visier, die vielleicht für den Job infrage käme, und hofft, sie für die wichtige Aufgabe begeistern zu können.