Ein freundliches Lächeln für jeden Zuschauer: Ehrung für Christiane Appel vom VfR Neuburg

Um einen Sportverein am Laufen zu halten, müssen viele Rädchen ineinandergreifen. Dieses wurde beim diesjährigen Bezirksehrenamtstag des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV) von allen Festrednern immer wieder betont. Ob Jugendbetreuer, Theken- und Reinigungsdienste, Handwerker, Platzwarte, Trainerinnen, Trainer, Stadionsprecher, Pressewarte, Kassierer, Trikotwäscherin, Vorsitzende oder Abteilungsleiter – die Auflistung der ehrenamtlichen Tätigkeiten der insgesamt 51 Personen aus den drei schwäbischen Fußball-Kreisen Allgäu, Augsburg und Donau wollte beim Festakt im Forum der Firma ROMA in Burgau fast kein Ende nehmen. Mit einer jeweiligen persönlichen Laudatio wurden die geladenen Vereinsvertreterrinnen- und Vertreter entsprechend geehrt und erhielten als Dank für ihr unentgeltliches Wirken bei der DFB-Sonderehrung eine Uhr mit Urkunde.

Wie zum Beispiel Christiane Appel. Sie sitzt beim VfR Neuburg seit 15 Jahren bei jedem Heimspiel im Kassenhäuschen in der Sparkassen-Arena und begrüßt alle Besucherinnen und Besucher immer mit einem freundlichen Lächeln. „Jeder soll sich bei uns einfach wohlfühlen“, betont die 57-Jährige, die im Hauptberuf bei den Neuburger Stadtwerken als Assistentin der Werksleitung arbeitet. Wenn sie nach der ersten Halbzeit das Kassenhäuschen schließt, stellt sich Christiane Appel nach der Pause als Zuschauerin neben die VfR-Trainerbank, auf der unter anderem auch ihr Bruder Jonas Heiß als Mannschaftsbetreuer fungiert. Als VfR-Fan feuert sie das aktuelle Bezirksligateam oft lautstark an. Ihr Herz, so Appel, schlägt schon seit Jahrzehnten für den Traditionsverein.

Christiane Appel verfolgt den VfR Neuburg seit der Kindheit

Schon als kleines Mädchen habe sie Spiele des VfR verfolgt. „Meine Eltern haben mich immer mitgenommen“, erinnert sie sich an viele Besuche im eigenen Stadion oder auf fremden Plätzen. Ihre Mutter war einst auch Stadionkassiererin, „jetzt mache halt ich diesen Job“, lacht die Neuburger Frohnatur. Unvergesslich ist für Christiane Appel das Toto-Pokalspiel im Jahr 2017, als der TSV 1860 München zu Gast war und über 2000 Zuschauer die Partie verfolgten. Als Kassiererin bekam sie damals Unterstützung von ihrem Bruder, bei „normalen Heimspielen“ braucht sie keine Verstärkung. Im Bezirksliga-Alltag ist Appel froh, wenn an die 100 Zuschauer kommen. Dass sich dabei manche beim Eintritt ins Stadion als „Rentner“ einschleichen wollen (der Eintritt für ältere Menschen ist preisgünstiger), komme hin und wieder vor. Dabei seien manche dieser Besucher nicht einmal 50 Jahre alt. „Die wollen doch einfach nur ein Kompliment für ihr Aussehen bekommen“, kennt Appel ihre Pappenheimer und schenkt ihnen beim spaßigen Versuch, ein günstigeres Ticket zu ergattern, mit viele Charme die notwendige Aufmerksamkeit. Nicht nur als Kassiererin ist Christiane Appel ehrenamtlich beim VfR engagiert. Seit acht Jahren ist sie auch für die Stadionzeitung zuständig, investiert da pro Ausgabe einige Stunden an Arbeit. „Ich mache es gerne“, denkt die Neuburgerin noch lange nicht ans Aufhören in ihren beiden Ehrenämtern.

Für den Bezirks-Ehrenamtsbeauftragen Günther Brenner aus Jettingen-Scheppach hatte die Veranstaltung in Burgau etwas ganz Besonderes: „Es ist heute das erste Mal, das wir so ein Ereignis in Räumlichkeiten eines schwäbischen Unternehmens durchführen können“, richtete er Dankesworte an den Hauseigentümer Roland Thoma und ROMA-Marketingleiter Tobias Löhner, der das Unternehmen für Licht- und Sonnenschutzsysteme in einem kurzen Vortrag skizzierte und dabei das Miteinander der Firma nach dem Hochwasser Anfang Juni in den Vordergrund stellte, als Produktionshallen überschwemmt waren und diese vom gesamten Firmen-Personal vom Wasser befreit werden musste. Auch Burgaus Bürgermeister Martin Brenner ging bei seinem Grußwort auf dieses Ereignis ein, und lobte die zahlreichen Einsatzkräfte und freiwilligen Helfer, die man zum Glück auch bei den Sportvereinen vorfinde. Wer ein Ehrenamt in einem Verein ausführe, für den solle dies „eine Ehre und kein Amt“ sein, appellierte er an die Anwesenden, sich weiter für die Gesellschaft einzusetzen.

Auszeichnung für engagierte Ehrenamtler

Und der Vorsitzende des Bayerischen Landessportverbandes (BLSV) im Kreis Günzburg, Philipp Rauner, merkte an, dass es nicht eine Selbstverständlichkeit sei, wenn bei einem Besuch eines Fußballspiels am Sonntagnachmittag immer alles rund läuft. Dass dies aber in den meisten Fällen fast immer funktioniere, „dazu tragen sie bei“, dankte er den Vereinsvertretern. Für viele der Anwesenden, so Andreas Steinbacher von der Sparkasse Schwaben-Bodensee, sei der Fußball weit mehr als ein „profanes Hobby“, sondern eine „Leidenschaft“. Auch deshalb werde die Sparkasse den Bezirksehrenamtstag finanziell weiter unterstützen.

Icon Vergrößern Sie wurden aus der Region Neuburg beim BFV-Ehrenamtstag in Burgau ausgezeichnet. Hinten von linsK. Bruno Fürstberger (VfR Neuburg), Karl-Heinz Fieger (FC Rennertshofen), Gerhard Gritschneder (SV Bayerdillinge), Christian Meier (FC Illdorf), Helmut Neff (SV Wagenhofen/Ballersdorf) und Bezirksvorsitzende Sabrina Hüttmann. Vorne von links: Christine Appel (VfR Neuburg), die Ehrenamtsbeauftragte aus dem BFV-Kreis Augsburg, Michaele Kruber, Bezirks-Ehrenamtsbeauftragter Günther Brenner, Bezirkstagspräsident Martin Sailer und BFV-Kreisvorsitzender Thomas Künzel. Foto: Günther Herdin Icon Schließen Schließen Sie wurden aus der Region Neuburg beim BFV-Ehrenamtstag in Burgau ausgezeichnet. Hinten von linsK. Bruno Fürstberger (VfR Neuburg), Karl-Heinz Fieger (FC Rennertshofen), Gerhard Gritschneder (SV Bayerdillinge), Christian Meier (FC Illdorf), Helmut Neff (SV Wagenhofen/Ballersdorf) und Bezirksvorsitzende Sabrina Hüttmann. Vorne von links: Christine Appel (VfR Neuburg), die Ehrenamtsbeauftragte aus dem BFV-Kreis Augsburg, Michaele Kruber, Bezirks-Ehrenamtsbeauftragter Günther Brenner, Bezirkstagspräsident Martin Sailer und BFV-Kreisvorsitzender Thomas Künzel. Foto: Günther Herdin

Als Festredner trat Schwabens Bezirkstagspräsident Martin Sailer, gleichzeitig auch Augsburger Landrat, ans Rednerpult und wusste die Zuhörerinnen und Zuhörer mitzunehmen. Er erinnerte an seine eigene Zeit als junger Kicker beim SSV Anhausen und berichtete vom damaligen Platzwart, der nicht nur die Plätze gemäht, sondern auch immer wieder vor jedem Spiel die Linien neu gezogen habe. „Ich hatte den Eindruck, dass dieser Mann Tag und Nacht für uns unterwegs war“. Das Fußballspielen, so Sailer, habe ihm seine Kindheit „so schön gemacht“ und ergänzte: „In dieser Zeit habe ich viel fürs Leben gelernt“. Die vielen Ehrenamtlichen in der Gesellschaft seien es, die nach Ansicht des Bezirkstagspräsidenten den Menschen im Alltag eine gewisse Struktur geben, auch in den Sportvereinen. Abschließend wünschte sich Sailer, dass die Anwesenden nicht nach Wilhelm Busch handeln, der in einem Gedicht scherzhaft meint: „Willst du froh und glücklich leben, lass keine Ehrenamt dir geben. Willst du nicht zu früh ins Grab, lehne jedes Amt gleich ab.“ Dass der Fußballsport von Menschen an der Basis lebe und nicht nur von „spektakulären Szenen in den Bundesligastadien“, das stellte die BFV-Bezirksvorsitzende Sabrina Hüttmann fest und gab dabei ihrer Hoffnung Ausdruck, dass all die Dinge, welche die geladenen Gäste in Burgau seit Jahren in den Vereinen verkörpern, auch eine „Inspiration“ für die nächsten Generationen sei. Bezirksehrenamtsbeauftragter Günther Brenner bezeichnete eingangs „das Ehrenamt als keine Arbeit, die nicht bezahlt wird, sondern als Arbeit, die unbezahlbar ist“. Neben DFB-Uhr, Urkunde und einem leckeren Essen erhielten die 51 Vereinsvertreter (20 aus dem Kreis Donau, 18 Kreis Allgäu, 14 Kreis Augsburg) als Anerkennung für ihr Engagement je zwei Eintrittskarten für das kommende Bundesligaspiel zwischen dem FC Augsburg und dem VfL Bochum am Samstag.

Diese Ehrenamtlichen wurden ausgezeichnet

Für die Sonderehrung des Bayerischen Fußball-Verbandes wurden aus den Fußball-Kreisen Augsburg und Donau folgende Frauen und Männer von Vereinen, die seit mindestens zehn (Frauen) oder 15 Jahren (Männer) ein Ehrenamt bekleiden, ins ROMA-Forum nach Burgau eingeladen und dort ausgezeichnet:

Stadt- und Landkreis Augsburg Jürgen Kamissek (CSC Batzenhofen-Hirblingen/Abteilungsleiter Fußball), Heiko Karlinski (FSV Inningen/Jugendleiter), Nikolaus Linz (SV Untermeitingen (Jugendleiter), Markus Heider (FC Kleinaitingen/Abteilungsleiter und Stadionsprecher), Thomas Enge (FC Langweid/Integrationsbeauftragter), Carolin Krötz (TSV Ustersbach/Abteilungsleiterin Breitensport).

Landkreise Neuburg-Schrobenhausen und Donau-Ries Bruno Fürstberger (VfR Neuburg/Anlagenbetreuer), Karl-Heinz Fieger (FC Rennertshofen/Beisitzer in der Vorstandschaft und Unterstützer), Gerhard Gritschneder (SV Bayerdilling/Ehrenamtsbeauftragter), Christian Meier (FC Illdorf/Vorstand), Helmut Neff (SV Wagenhofen-Ballersdorf/Platzwart), Hugo Kramer (SV Grasheim/Mitglied und Unterstützer), Christiane Appel (VfR Neuburg/Stadionkassiererin und Verantwortliche für die Stadionzeitung), Helmut Zastrow (FC Marxheim-Gansheim/Abteilungsleiter), Manfred Seitz (FC Mertingen/Platzwart), Dieter Leinauer (SV Wörnitzstein-Berg/Leiter Seniorenfußball), Hubert Buchart (SV Eggelstetten/Fußball-Abteilungsleiter).