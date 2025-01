Autofahrer innerorts 41 Stundenkilometer zu schnell

Bei einer Lasermessung am Montag zwischen 22.45 Uhr und 23.15 Uhr wurden in der Ingolstädter Straße in Eichstätt Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Unrühmlicher Spitzenreiter während der halbstündigen Messung war ein 49-jähriger Nürnberger, berichtet die Polizei. Dieser wurde bei erlaubten 50 Stundenkilometern mit 91 Kilometern pro Stunde gemessen. Ihm droht nun ein Bußgeld in Höhe von 260 Euro, zwei Punkte sowie ein Monat Fahrverbot. (AZ)

