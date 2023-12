Autofahrer wird bei Polizeikontrolle in Eichstätt betrunken erwischt

In Stammham haben Polizisten bei einem Fahrer während einer Verkehrskontrolle eine deutliche Fahne bemerkt. Das hat jetzt Folgen.

Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle ist am Mittwochabend gegen 20.30 Uhr bei einem Autofahrer in Stammham von Beamten der Polizeiinspektion Beilngries ein Mann mit Alkohol am Steuer erwischt worden.

Autofahrer mit 1,8 Promille in Stammham angehalten

Ein Atemalkoholtest ergab laut Angaben der Polizei einen Wert von 1,8 Promille. Aufgrund des festgestellten Wertes wurde bei dem Fahrer eine Blutentnahme angeordnet. Den Fahrer erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Die Fahrerlaubnis wurde vollständig entzogen. (AZ)

Für alle Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in der Region 10 (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen,- Eichstätt,- Pfaffenhofen a.d.Ilm und der kreisfreien Stadt Ingolstadt) abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: https://www.facebook.com/blaulicht.region10