Erneuter Einbruch in den Wertstoffhof in Eichstätt

Mehrere Personen sind in einen Wertstoffhof in Eichstätt eingebrochen und wurden dabei gestört. Besteht ein Zusammenhang zu anderen Einbrüchen?

Am Samstagabend gegen 19 Uhr verschafften sich erneut mehrere Personen unbefugt Zutritt zum Wertstoffhof in der Gundekarstraße in Eichstätt und entwendeten diverse Gegenstände. Als die Täter von aufmerksamen Zeugen bei der Tatausführung gestört wurden, flüchteten sie teils zu Fuß, teils mit dem Auto und ließen dabei einen Teil des Diebesguts zurück. Aufgrund des Kennzeichens konnten der 26-jährige Halter des Fahrzeugs sowie zwei weitere Tatverdächtige im Alter von 16 und 24 Jahren unmittelbar nach der Tat an der Wohnadresse im nördlichen Landkreis Eichstätt angetroffen werden. Hier konnte weiteres Diebesgut sichergestellt werden, das die Täter noch bei sich hatten.

Gegen die drei Täter sowie zwei weitere, noch unbekannte Personen, wird nun wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls sowie Hausfriedensbruch ermittelt. Der Wert des Diebesguts kann noch nicht abschließend beziffert werden, teilt die Polizei mit. Ob ein Zusammenhang mit anderen Einbrüchen in Wertstoffhöfe besteht, ist Gegenstand der Ermittlungen. Im Verlauf der polizeilichen Maßnahmen wurden außerdem bekannt, dass der 26-Jährige der Fahrer des Autos war. Da er jedoch nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist, erwartet ihn zusätzlich eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. (AZ)

