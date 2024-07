Forschungsprojekt. Wie Wellen, Wirbel und Turbulenzen das Klima beeinflussen

Wie interagieren Turbulenzen, Wellen und Wirbel im Ozean und in der Atmosphäre? Ein großangelegtes Projekt erforscht die physikalischen Gesetze und Mechanismen, die den Energietransfer in den Meeren und in der Atmosphäre steuern. Dies soll helfen, die Dynamik des Klimasystems besser zu verstehen. Für den Sonderforschungsbereich „Energy Transfers in Atmosphere and Ocean“ hat die Deutsche Forschungsgemeinschaft nun die dritte Förderphase bewilligt. An dem Projekt sind ein Dutzend Universitäten und Institute beteiligt, darunter die Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt (KU) mit Prof. Dr. Marcel Oliver und seinem Team vom Lehrstuhl für Angewandte Mathematik.

Den Energieerhaltungssatz kennt man aus dem Physikunterricht: Die Energie eines geschlossenen Systems ist konstant. Sie geht nicht verloren, sondern wird in andere Formen umgewandelt, beispielsweise wenn aus kinetischer Energie Wärme wird – oder umgekehrt, wenn Wärme zu einer Bewegung führt. Dieses naturwissenschaftliche Grundprinzip stellt für die Klimaforschung jedoch häufig noch ein Problem dar. Bisher ist es beispielsweise bei der Berechnung von Meeresströmungen unklar, woher die Energie kommt, durch die kleinräumige Wirbel und durch sie hervorgerufene Durchmischungsprozesse entstehen. Gleiches gilt für die Atmosphäre, wo sich Luft anstelle von Wasser bewegt: Auch hier können lokale Turbulenzen größere Bewegungen antreiben oder umgekehrt Wellen in größerem Maßstab in kleine Strukturen zerfallen.

KU Eichstätt-Ingolstadt: Prof. Oliver erforscht Klimadynamik

All diese Prozesse sind wichtig für das Erdklima. Sie bestimmen, wie die Temperaturen in Zukunft steigen werden. Doch wie genau der Energietransfer zwischen Wellen und Wirbeln im Meer und in der Atmosphäre funktioniert, bleibt oft unklar. Ziel der Forschenden ist es, energetisch konsistente mathematische Modelle zu entwickeln und so Klimaanalysen und Prognosen zu präzisieren. Dafür arbeiten im interdisziplinären Projekt „Energieübertragung in Ozean und Atmosphäre“ Meteorologen, Meereswissenschaftler und Mathematiker zusammen – insgesamt rund 70 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind daran beteiligt. Die Förderung des Transregio-Sonderforschungsbereichs wurde jetzt von der DFG bis Mitte 2028 verlängert.

Seitens der KU arbeitet Prof. Dr. Marcel Oliver vom Mathematischen Institut für Maschinelles Lernen und Data Science (MIDS) in dem Sonderforschungsbereich mit. Er entwickelt mit seinem Team mathematische Modelle und numerische Simulationsverfahren, um komplexe Wechselwirkungen und Prozesse im Klimasystem zu beschreiben. Die Projekte im Sonderforschungsbereich zielen darauf ab, „neue Computerrechenmethoden zu entwickeln, die uns helfen zu verstehen, wie kleine, oft nicht direkt sichtbare Bewegungen und Prozesse im Meer und in der Luft die Energie in unseren Klimasystemen übertragen und verteilen“, erklärt Oliver.

Über den Sonderforschungsbereich konnten am Lehrstuhl von Marcel Oliver zwei Doktorandenstellen und eine Postdoktorandenstelle eingeworben werden. „Die Nachwuchsförderung und die Ausbildung der nächsten Generation von Forschenden ist gerade in diesem Bereich sehr wichtig“, sagt Prof. Dr. Jens Hogreve, Vizepräsident für Forschung und wissenschaftlichen Nachwuchs. (AZ)