Schwerer Verkehrsunfall auf der B 13

Auf der Bundestraße bei Eichstätt ist ein Unfall passiert mit mehreren Verletzten. Ein einjähriges Kind hatte Glück. Es kam zu Stau. Das ist passiert.

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es Donnerstagnachmittag zwischen den beiden Verkehrskreiseln auf der B 13 bei Eichstätt. Gegen 14.10 Uhr fuhr eine 39-jährige aus dem Landkreis Kronach mit ihrem Auto von Pietenfeld in Richtung Eichstätt. Aufgrund von Unachtsamkeit kam sie auf das rechte Bankett und fuhr danach gegen die Leitplanke, berichtet die Polizei.

Aus Schreck lenkte sie ruckartig nach links und kam dabei auf die Gegenfahrbahn. Dort prallte sie frontal mit einem entgegenkommenden Auto, das von einem 45-Jährigen aus dem Landkreis Pfaffenhofen gelenkt wurde, zusammen. Durch den massiven Aufprall wurde die Unfallverursacherin sowie ihre 68-jährige Beifahrerin schwerverletzt. Beide Personen wurden mit dem Rettungswagen in umliegende Kliniken gebracht. Ein auf der Rücksitzbank mit einem Kindersitz gesichertes einjähriges Kleinkind wurde nur leichtverletzt. Das Kind wurde mit dem Rettungswagen in das Kinderkrankenhaus nach Neuburg gebracht. Der 45-jährige wurde ebenfalls mit leichten Verletzungen in die Klinik Eichstätt gebracht. Ein angeforderter Rettungshubschrauber wurde nicht benötigt.

Beide Fahrzeuge wurden durch den Unfall total beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 10.000 Euro. Zur Reinigung der Fahrbahn wurde aufgrund auslaufender Betriebsstoffe eine Spezialfirma angefordert. Die Bundesstraße war während der Unfallaufnahme und während der Reinigungsarbeiten komplett gesperrt.. Aufgrund des Berufsverkehr kam es zu starken Verkehrsbehinderungen. Die Verkehrslenkung wurde von den Feuerwehren Eichstätt und Pietenfeld übernommen. (AZ)

Für alle Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in der Region 10 (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen,- Eichstätt,- Pfaffenhofen a.d.Ilm und der kreisfreien Stadt Ingolstadt) abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: https://www.facebook.com/blaulicht.region10