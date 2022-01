Eichstätt

Zu teuer: Im Kreis Eichstätt muss eine der beiden Kliniken schließen

Viele kleine Kliniken sind schon seit vielen Jahren in finanziellen Schwierigkeiten. Im Kreis Eichstätt muss deshalb eine der beiden Kreiskliniken schließen. Noch ist nicht entschieden, ob es Eichstätt oder Kösching sein wird.

Von Luzia Grasser

Die beiden Kliniken im Kreis Eichstätt stecken tief drin in den roten Zahlen. Schon seit Jahren schließen die Krankenhäuser mit einem Defizit ab, auch für 2021 rechnet der Landkreis wieder mit einem Millionenverlust. So wird das operative Ergebnis ein Minus von rund 16 Millionen Euro aufweisen. Zwar fließen aktuell noch staatliche Ausgleichszahlungen wegen der Pandemie, doch die wird es irgendwann nicht mehr geben. Ein Großteil der Defizite aber wird bleiben. „Das hat uns die Dramatik der Lage vor Augen geführt“, sagt Landrat Alexander Anetsberger zu den aktuellen Zahlen. „Bei uns gibt es akuten Handlungsbedarf.“ Bei den Finanzen der Kliniken befinde man sich in einer „Abwärtsspirale“.

