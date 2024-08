Eichstätter Dom feiert Wiedereröffnung mit interaktiver Serie

Nach mehr als fünf Jahren Sanierungsarbeiten wird der Eichstätter Dom am 20. Oktober wieder öffnen. Mit der Serie „Mein Dom“ zelebriert das Bistum Eichstätt die Zeit bis zur Wiedereröffnung als Countdown und veröffentlicht interessante Fakten, persönliche Geschichten und Zahlen rund um das Gotteshaus. Auf den Social-Media-Kanälen des Bistums werden alle Beiträge unter dem Hashtag #meindomeichstaett2024 gesammelt. Die Serie ist am 15. August gestartet. An diesem Tag feiert die Bischofskirche, die Maria, der Mutter Jesu, geweiht ist, Patrozinium.

Domkapitular Reinhard Kürzinger ist als sogenannter Summus Custos der Verwalter des Doms und somit maßgeblich für die Renovierung zuständig. Er macht den Auftakt zur Serie „Mein Dom“. Im Interview blickt er mit Freude auf die Wiedereröffnung: „Endlich öffnen sich die Pforten des Doms wieder. Wir ziehen von der Schutzengelkirche an das Nordportal, der Bischof wird von mir aufgefordert, den Dom wieder zu öffnen, er wird mit dem Stab dreimal dagegen klopfen, die Pforten werden sich öffnen und wir ziehen wieder in die Kathedralkirche ein – hoffentlich mit vielen Gläubigen im Gefolge.“ Seine Geschichten rund um die Renovierung – zum Beispiel von der Penthousewohnung im Dom – erzählt er Hörern von Radio K1 in der Sondersendung an Mariä Himmelfahrt um 8 Uhr.

Weitere Themen in der Serie werden zum Beispiel die Arbeiten der Kirchenmaler sein, warum der Taufstein versetzt wurde, welche Arbeit hinter der neuen Lichtinstallation steckt oder warum es in Zukunft einen Aufzug im Dom gibt. Menschen, die lange im Dom gewirkt haben oder die ein besonderes Ereignis im Dom feiern durften, erzählen im Rahmen der Serie außerdem ihre ganz persönlichen Geschichten, die sie mit dem Gotteshaus verbinden. Fakten rund um die Sanierungs- und Renovierungsarbeiten veröffentlicht das Bistum einmal die Woche unter #hardfactseichstaetterdom2024.

Diese und viele weitere Beiträge finden sich fast zehn Wochen lang in Form von Video-Clips, Audio-Elementen oder Fotoreihen auf den Social-Media-Kanälen, bei Instagram @bistumeichstaett und bei Facebook unter „Bistum Eichstaett“ sowie auf der Bistums-Homepage www.bistum-eichstaett.de. (AZ)