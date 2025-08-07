Icon Menü
Ein kreativer Sommer: Vielfältige Kurse machen die Neuburger Sommerakademie besonders

Neuburg

Blick ins Atelier: Ein Rundgang durch die Werkstätten der Neuburger Sommerakademie

Die Neuburger Sommerakademie bietet ein abwechslungsreiches Programm für Kunstinteressierte aller Altersgruppen, von Malerei über Skulptur bis hin zu Comic-Zeichnen.
Von Elke Böcker
    • |
    • |
    • |
    Abstrakte Malerei können die Teilnehmer im Kurs von Uli Zwerenz erleben. So wie Susanne und Brigitte, die die angenehme Arbeitsatmosphäre genießen.
    Abstrakte Malerei können die Teilnehmer im Kurs von Uli Zwerenz erleben. So wie Susanne und Brigitte, die die angenehme Arbeitsatmosphäre genießen. Foto: Elke Böcker

    „In der Stadt ist eine hohe Kunstdichte,“ erklärt Susanne E., Kunsttherapeutin aus Regensburg, die bereits zum wiederholten Mal einen Kurs in Malerei besucht. Dieses Jahr arbeitet sie im Kurs für abstrakte Malerei bei Uli Zwerenz im zweiten Stock der ehemaligen Marstallschule. Sie genieße es besonders, Kollegen zu haben, was auch Brigitte aus München bestätigt, die ebenfalls mehrfache Sommerakademie-Teilnehmerin in Neuburg ist. Im Austausch mit den anderen Teilnehmern und mit ihrem Dozenten werden bereits am zweiten Tag farbintensive Ergebnisse sichtbar.

    Dozentin Stefanie Pojar veranschaulicht die unterschiedlichen Arbeitsschritte eines Druckes.
    Dozentin Stefanie Pojar veranschaulicht die unterschiedlichen Arbeitsschritte eines Druckes. Foto: Elke Böcker

    Nur wenig entfernt davon – im Hof des Marstalles unter einem weißen Zeltdach - arbeiten Annette und Hannelore mit viel Power und scharfem Werkzeug an Holzobjekten. Sie besuchen den Kurs für Skulptur & Objekt bei Yke Prins aus den Niederlanden und berichten begeistert von den „Spielereien in kleinen Workshops“ mit denen sie den Weg zur Skulptur erfahren. „Heute Morgen haben wir an einem Oloid aus Alabaster gearbeitet,“ also einem Handschmeichler erklärt Annette, die auch schon Kurse für Schmuck oder Druck besucht hat. Im Boxenstall sind die Werke anderer Künstler zu sehen. So findet man bereits Buch-Falt-Objekte oder feine, reizvolle Filzskulpturen - geleimt und mit Pflanzensamen versehen. Auch dreidimensionale Arbeiten mit Farbe entstehen hier.

    Kunstbegeisterte in Neuburg treffen bei der Sommerakademie aufeinander

    Insgesamt gibt es bei der 47. Sommerakademie in Neuburg an der Donau acht Kurse im Bereich Bildende Kunst. Zwei davon findet man im Marstall. So arbeiten bei Andreas Kotulla die höchst konzentrierten Zeichnerinnen und Zeichner, die unter anderem mit Stiften oder Kreide zeichnen, wischen oder ganz andere Techniken ausprobieren. Im gleichen Raum findet auch der Kurs für Drucktechniken bei Stefanie Pojar statt. Hier kann man im Detail erfahren, wie aus einer unbehandelten Stahlplatte eine Druckplatte wird. Riesige Druckwalzen, spezielle Druckfarben aus der Tube, Metallwerkzeug, Gaze in unterschiedlichen Stärken, aber vor allem die Handballen sind unverzichtbar. Der erste Druck auf angefeuchtetes Papier gleicht dem Auspacken eines Überraschungsgeschenks. Man hätte fast Lust, dazubleiben.

    Zum ersten Mal findet bei der Sommerakademie ein Kurs zum Comic-Zeichnen statt. Beinahe pausenlos arbeiten die Jugendlichen an ihrem gemeinsamen Projekt.
    Zum ersten Mal findet bei der Sommerakademie ein Kurs zum Comic-Zeichnen statt. Beinahe pausenlos arbeiten die Jugendlichen an ihrem gemeinsamen Projekt. Foto: Elke Böcker

    Erfreulicherweise gibt es auch ein Programm für junge Künstlerinnen und Künstler in der Stadt. Ein Trommel- und ein Theaterkurs und natürlich das Jugendatelier finden regen Zuspruch. Dann sind da noch die rund 160 Kinder, die eine oder zwei Wochen lang die Kinderakademie besuchen. Da wird dann im Gymnasium gemalt, gezeichnet, geklebt und natürlich gespielt. Bunte Begeisterung!

    Einmal Holz - immer Holz. So könnte das Motto beim Kurs für Objekt und Skulptur an der Neuburger Sommerakademie lauten.
    Einmal Holz - immer Holz. So könnte das Motto beim Kurs für Objekt und Skulptur an der Neuburger Sommerakademie lauten. Foto: Elke Böcker

    Besonders interessant ist das Comic-Zeichnen für Jugendliche bei Lisa Brede. Sechs Mädchen und Jungen zwischen zwölf und 13 Jahren arbeiten mit ansteckender Begeisterung an einem geschlossenen Comicband. Sie entwerfen Charaktere, eine Handlung, überlegen sich „ziemlich viele Sterbemöglichkeiten für die Hexe“, die aber auch für Kinder ab sechs geeignet sein müssen. Paul, Jonathan und Mattis stecken voller Fantasie und Talent. Das Ergebnis sollte man sich beim Atelierrundgang am Samstag, 16. August, ab 11 Uhr unbedingt ansehen.

    Weitere Infos zum Rahmenprogramm und zum Offenen Akademietag, der auch den Besuch der anderen Kunstkurse ermöglicht, finden Interessierte unter www.neuburg-ist-kultur.de/sommerakademie im Internet.

