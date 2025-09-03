Ingolstadt „Bei meinen Eltern habe ich nur existiert“: Diese junge Frau fand erst im Kinderheim ein Zuhause

Mit 15 wollte Maria H. nur noch weg von daheim. Eine Anlaufstelle fand sie im Peter-Steuart-Haus in Ingolstadt. Ein Ort, ohne den ihr Leben wohl völlig anders verlaufen wäre.