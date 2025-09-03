„Bei meinen Eltern habe ich nur existiert“: Diese junge Frau fand erst im Kinderheim ein Zuhause

Kinderheim – das klingt für manche immer noch nach einem Ort, an dem niemand gerne sein möchte. Gitterbetten, strenge Erzieher, weinende Kinder. Für Maria H. (Name von der Redaktion geändert) war ein Kinderheim die Rettung. Mehrere Jahre hat die heute 24-Jährige im Peter-Steuart-Haus in Ingolstadt verbracht. Heuer feiert die Einrichtung ihr 50-jähriges Bestehen. Ohne das Heim, davon ist die junge Frau überzeugt, wäre ihr Leben völlig anders verlaufen. Schon bald beginnt sie ein BWL-Studium. Noch vor zehn Jahren wäre das utopisch gewesen.
Ingolstadt
