Peter-Steuart-Haus Ingolstadt: Junge Frau spricht über ihre Zeit im Kinderheim

Ingolstadt

„Bei meinen Eltern habe ich nur existiert“: Diese junge Frau fand erst im Kinderheim ein Zuhause

Mit 15 wollte Maria H. nur noch weg von daheim. Eine Anlaufstelle fand sie im Peter-Steuart-Haus in Ingolstadt. Ein Ort, ohne den ihr Leben wohl völlig anders verlaufen wäre.
Von Luzia Grasser
    Sabine Bülow, Leiterin des Peter-Steuart-Hauses, und die ehemalige Bewohnerin Maria H.
    Sabine Bülow, Leiterin des Peter-Steuart-Hauses, und die ehemalige Bewohnerin Maria H. Foto: Luzia Grasser

    Kinderheim – das klingt für manche immer noch nach einem Ort, an dem niemand gerne sein möchte. Gitterbetten, strenge Erzieher, weinende Kinder. Für Maria H. (Name von der Redaktion geändert) war ein Kinderheim die Rettung. Mehrere Jahre hat die heute 24-Jährige im Peter-Steuart-Haus in Ingolstadt verbracht. Heuer feiert die Einrichtung ihr 50-jähriges Bestehen. Ohne das Heim, davon ist die junge Frau überzeugt, wäre ihr Leben völlig anders verlaufen. Schon bald beginnt sie ein BWL-Studium. Noch vor zehn Jahren wäre das utopisch gewesen.

