Einbruch bei Familie Hipp: 47-Jähriger muss fast fünf Jahre ins Gefängnis

“Was man damit Gutes hätte tun können”, soll es aus der bekannt wohltätigen Pfaffenhofener Unternehmerfamilie Hipp geheißen haben, als sie erfahren haben, was bei einem Einbruch in ihr Privathaus gestohlen worden ist. Am Mittwoch hat das Ingolstädter Landgericht einen der vier Einbrecher zu vier Jahren und zehn Monaten Haft verurteilt. Seine Komplizen, von denen zwei namentlich bekannt sind, sind offenbar auf der Flucht.

