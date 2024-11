Bewohnerin ertappt Einbrecher auf frischer Tat

Am Montag haben bislang unbekannte Täter versucht, in ein Haus in Hepberg einzubrechen. Jetzt ermittelt die Kripo Ingolstadt und bittet um Hinweise. Laut Polizei wurde die Bewohnerin eines Einfamilienhauses gegen 18.55 Uhr auf Geräusche aus ihrem Schlafzimmer aufmerksam.

Die Einbrecher haben in Hepberg eine Fensterscheibe eingeschlagen

Als sie der Sache auf den Grund gehen wollte, stellte sie fest, dass die Scheibe des Schlafzimmerfensters eingeschlagen und unter dem Rollladen ein Holzpfahl positioniert worden war. Sie erkannte zwei Täter, die die Flucht durch den Garten ergriffen, nachdem sie die Frau bemerkt hatten. Erbeutet haben die beiden nichts.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt bittet Zeugen, verdächtige Wahrnehmungen unter der Telefonnummer 0841/9343-0 zu melden. (AZ)