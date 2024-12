Einbruch in Ingolstädter Gaststätte

Bislang unbekannte Täter sind am Mittwoch in eine Gaststätte in der Milchstraße in Ingolstadt eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, verschafften sich die Einbrecher über ein eingeschlagenes Fenster Zutritt und gelangten so in die Räumlichkeiten.

Kriminalpolizei Ingolstadt sucht Zeugen des Einbruchs

Der mögliche Tatzeitraum erstreckt sich von Mitternacht bis ungefähr 22.30 Uhr, der oder die Täter konnten im Anschluss an den Einbruch unerkannt flüchten. Neben Bargeld wurden auch Elektronikgeräte entwendet, am Fenster entstand zudem ein Schaden in Höhe von rund 500 Euro. Die Kriminalpolizeiinspektion Ingolstadt bittet darum, verdächtige Wahrnehmungen unter 0841/93430 zu melden.