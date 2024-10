Einbrecher muss ohne Beute flüchten

Ein bislang unbekannter Täter hat laut Polizei am Freitag gegen 23.40 Uhr die Eingangstür eines Reihenhauses in der Reichenberger Straße in Schrobenhausen aufgehebelt und war vermutlich kurzzeitig im Haus. Allerdings ist er ohne Beute wieder abgezogen.

Beim Einbruch in Schrobenhausen ist der Täter unerkannt geflüchtet

Als der Täter bemerkt hatte, dass der Hauseigentümer noch wach war, flüchtete er unerkannt. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen oder Personen im Bereich der Reichenberger Straß/Berliner Straße festgestellt? Diese Frage will die Polizei klären und bittet Zeugen deshalb darum, sich unter der Nummer 08252/89750 zu melden. (AZ)