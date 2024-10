Lokale im Fokus: Einbrecher erbeuten Bargeld und Küchengeräte

In drei verschiedene Gastronomiebetriebe sowie in einen Frisuersalon in Ingolstadt ist am Wochenende eingebrochen worden. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen. Die Kripo prüft aktuell, ob es einen Zusammenhang zwischen den Fällen gibt.

In der Zeit zwischen Samstag, 21 Uhr, und Sonntag, 11.30 Uhr, haben Unbekannte die Glastür eines Cafés an der Pfarrgasse aufgehebelt. Im Inneren entwendeten sie laut Polizei aus einer Registrierkasse, die sie aufgebrochen haben, Wechselgeld im niedrigen dreistelligen Euro-Bereich.

Die Unbekannten brachen die Tür eines indischen Restraurants in Ingolstadt auf

Zwischen Samstag, 23 Uhr, und Sonntag, 12 Uhr, haben Einbrecher eine Metalltür zu einem indischen Restaurant an der Münchener Straße aufgebrochen. Sie durchsuchten laut Polizei die Räume und stahlen schließlich Bargeld und Küchenutensilien im Gesamtwert von rund 4000 Euro. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 500 Euro.

In den frühen Morgenstunden des Sonntags, etwa zwischen 3.30 Uhr und 4 Uhr, sind Unbekannte über die Terrassentür in die Geschäftsräume eines Restaurants an der Dollstraße gelangt. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde aber nichts gestohlen. Im weiteren Verlauf gingen die Täter die gläserne Eingangstür eines benachbarten Friseursalons an und zerstörten diese komplett. Im Inneren des Ladens suchten die Einbrecher gezielt nach Diebesgut, fanden aber nur ein paar Münzen.

Zeugen der Einbrüche sollen sich bei der Polizei unter der Nummer 0841/93430 melden. (AZ)